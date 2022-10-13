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В Щербинке благоустроили территорию городской больницы

В Щербинке благоустроили территорию городской больницы

На территории Щербинской городской больницы обустроили места для прогулок и отдыха. Там установили детскую площадку и спортивные тренажеры.
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Разработчики проекта благоустройства учитывали, что через территорию больницы проходят маршруты местных жителей к магазинам и остановкам общественного транспорта. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

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Также перед специалистами стояла задача уменьшить шумовое воздействие от расположенной рядом проезжей части. Благоустройство сделало территорию Щербинской больницы уютным местом для отдыха и прогулок.

Там обустроили пешеходные дорожки, установили детскую и спортивную площадку с тренажерами, скамейки с качелями и навесами от дождя. Кроме того, организованы удобные подъезды к медицинскому учреждению, проведено дополнительное озеленение территории.

Специалисты обновили 18 тысяч квадратных метров газона. Высажено около двух тысяч деревьев и кустарников.

"Благоустройство позволило создать вокруг больницы общественное пространство, в котором комфортно и пациентам, и сотрудникам, и местным жителям", – отметил глава столичного Депздрава.

Территорию больницы разделили на функциональные зоны. Там появилась площадка "Московское долголетие", сцена для проведения мероприятий и даже площадка для стритбола, сообщается на портале mos.ru.

Напомним, что в Москве продолжается масштабная программа реконструкции поликлиник. Она включает обустройство прилегающих территорий. Однако акцент сделан на зданиях медицинских учреждений.

Фото: В. Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.globallookpress.com

В программу входит более 200 поликлиник – половина столичного амбулаторного фонда. Многие из этих зданий построены более полувека назад. В настоящий момент реконструировано 66 объектов.

Обновленные поликлиники работают по новому московскому стандарту. Там организованы отдельные входы для детского и взрослого отделений, а также для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

Кабинеты врачей расположены так, чтобы исключить вероятность возникновения очередей. Помещения для медицинских работников оснащают эргономичной мебелью, для них создаются уютные комнаты отдыха.

Комфортные условия создаются и для пациентов. Они ожидают приема врача в помещениях с мягкими диванами, кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.

Обновленные поликлиники получили уже более 500 единиц медицинского оборудования: аппараты КТ, рентгена, МРТ и многое другое. Технику закупают с заранее фиксированными сроками, чтобы привезти ее непосредственно к открытию медучреждения.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"
Автор: 13 октября 2022, 16:18 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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