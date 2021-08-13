На Дмитровском шоссе построят поликлинику для детей и взрослых

Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Россияне потеряли Надежду Кадышеву
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Закапывали живьем с усопшим мужем: травлю Алентовой связали с жутким первобытным обрядом
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы
партнеры
Пятница
13 августа
Лента новостей
18:15
"Оставили право выбора": Бородина оправдалась за эксперименты над малолетней дочерью
18:11
Выдающийся российский математик умер из-за тяжелой болезни
18:10
Неузнаваемый актер "Универа" и его жена отпраздновали 10-летие совместной жизни
17:59
В театре сообщили о состоянии здоровья истощенной Алентовой
17:56
"На *** с эстрады!": Крутой сорвался на гадскую брань
17:39
"Назвал меня свиньей?": униженная Брыльска врезала Охлобыстину
17:31
Ковид убил звезду латиноамериканских сериалов: похороны будут тайными
17:11
Сын обратился к Пьехе после избиения
17:05
"Ее уже нет с нами": Смерть в семье Толкалиной всполошила народ
16:51
"Заработать деньги очень сложно": Мамаева оправдалась за безделье
16:48
Бабкина открестилась от задержанного в ее театре на репетиции артиста
16:39
В Воронеже водитель иномарки сбил на тротуаре пешеходов
16:35
Бурак Озчивит из "Основания: Осман" убит горем: дом звезды под угрозой
16:14
Орбакайте перепутали с 72-летней Пугачевой
16:10
"Проституткой будешь!": Масю Шпак приложили за развод с фриком
16:04
"Зачем я живу": Билан отмаливает мерзкие поступки
15:56
Число погибших при взрыве в воронежском автобусе увеличилось
15:45
Звезда "Секса в большом городе" о странном поведении Михаила Барышникова: Он слишком русский
15:41
"Бабка с фотошопом": Бледанс оправдалась после объятий с молодым красавцем
15:38
Обвиняют в мошенничестве: близкого человека Бородиной разыскивает Интерпол
15:37
"Почти не помнит": частично потерявшая память певица МакSим сбежала из больницы
15:21
"Уголовное дело!": Кутящая с мужиком Бузова вляпалась в неприятности
15:03
Охлобыстин вознес затравленную Бузову: Обретем великую актрису
14:53
Сверкнувшая причинным местом Настя Ивлеева сменила имя
14:43
"Противно и отвратительно": Хмельницкая сообщила о большой беде
14:36
Тяжелобольную МакSим выписали из больницы
14:28
Кража, зависимость, смерть: Трагический финал музыканта Криса Кельми
14:16
Сраженный страшной болезнью Сафонов вышел на связь
13:59
Превратившую бога Локи в бисексуала компанию Disney обвинили в трусости и спекуляциях на ЛГБТ-теме
13:50
Экономист спрогнозировал рост рубля к концу августа
13:45
Россияне потеряли родившую троих детей Иглесиасу Курникову
13:40
Экономист ответил на слова Шойгу о возвращении России в "девяностые"
13:36
"100-процентная смертность!": подруга скончалась после кайфа с Крутым на курорте
13:34
"Крепись, старик": Шуфутинскому предсказали страшную участь
13:29
Почему нельзя запивать еду: диетологи предупредили россиян
13:08
Жириновский наехал на Познера из-за "русского мира"
13:06
Монеточки больше нет: Известную певицу "хоронят" заживо
12:57
"Росатом" проведет для талантливых учащихся экспедицию на Северный полюс
12:56
Известный актер Ильин после тяжелой болезни превращается в затворника
12:43
Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек
12:08
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
12:05
Украинской прыгунье Магучих пришлось извиняться на родине за фото с россиянкой Ласицкене
12:04
"Папина радость и копия": Глеб Матвейчук показал подросших детей
12:00
Аналитик Тышкевич: Лукашенко начинает "борзеть" в отношении России
11:45
Начала предвыборную кампанию с обмана: Довлатова возмущена бесчинством полезшей во власть Булановой
11:38
Фоменко обнародовал фото с любимой: Трогательно
11:35
Названы самые тяжелые профессии в России
11:34
Приписка мелким шрифтом: звезда "Маргоши" сообщила о махинациях с документами в театре Меньшикова
11:31
В России за сутки выявили 22 277 новых случаев коронавируса
11:20
Юрист предупредил россиян о возможных проблемах с унаследованными квартирами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда
Отомстила? Тиктокерша Карнавал нагадила под нос Ларисе Долиной
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой
"Умирает в реанимации": Шаляпин жалеет деньги на врачей
Опасающейся за жизнь Макеевой потребовалась охрана
"Заслужила": Разоблачившей Кабаеву Собчак всыпали по первое число
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
На Дмитровском шоссе построят поликлинику для детей и взрослых

На Дмитровском шоссе построят поликлинику для детей и взрослых

Новое медучреждение в Дмитровском районе будет рассчитано на 750 посещений в смену.
прочитано 210 раз

В Москве продолжается реализация самой масштабной программы по развитию инфраструктуры здравоохранения. Пандемия коронавируса подчеркнула важность этого проекта. В течение следующих трех лет в рамках программы будет построено более 60 поликлиник и крупных многофункциональных медицинских центров.

ПО ТЕМЕ

Собянин: программы реконструкции городских поликлиник будут дополнительно профинансированы

В поселении Московский построили подстанцию скорой помощи

Так, в Дмитровском районе (Дмитровское шоссе, владение 107г) построят поликлинику для детей и взрослых. Здесь же расположится и женская консультация. Взрослое отделение будет рассчитано на 500 посещений в смену, детское – на 250, женская консультация – на 100. Для каждого блока сделают отдельные входы.

В блоке для взрослых откроют отделения врачей общей практики, профилактики, функциональной и лучевой диагностики, реабилитации. Здесь также обустроят кабинеты врачей-специалистов, комнаты УЗИ и лаборатории, зоны реабилитации, процедурные и другие помещения.

В поликлинике будет самое современное оборудование – установят маммограф, аппараты УЗИ, МРТ, рентгена и многое другое. Также в составе учреждения будет клинико-диагностическая лаборатория.

В детском блоке откроются отделения медицинской профилактики, педиатрии, процедурные, лаборатории, травмпункт, комнаты лучевой диагностики. Все помещения также оснастят современным оборудованием. Здесь установят удобную мебель, в том числе – для маломобильных граждан, сделают комнаты отдыха персонала.

В здании установят лифты, для удобства маломобильных групп разместят пандусы и тактильные указатели.

"Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году", – рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что программы реконструкции городских поликлиник будут дополнительно профинансированы. На ремонт медучреждений планируют потратить еще 7,5 миллиарда рублей.

В настоящий момент в городе в рамках программы реконструировано более 20 городских поликлиник, идет ремонт в 53 зданиях. Работы планируют завершить в конце 2021-го – начале 2022 года. В программу реконструкции включено в общей сложности 137 зданий – примерно треть поликлинического фонда города.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: www.mos.ru/ М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 13 августа 2021, 17:00 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"100-процентная смертность!": подруга скончалась после кайфа с Крутым на курорте

Композитор раскрыл душу
Шоу-бизнес

Россияне потеряли родившую троих детей Иглесиасу Курникову

Она не выходит на связь
Шоу-бизнес

Начала предвыборную кампанию с обмана: Довлатова возмущена бесчинством полезшей во власть Булановой

Наглость и дерзость
Шоу-бизнес

Фоменко обнародовал фото с любимой: Трогательно

Поклонники ахнули

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+