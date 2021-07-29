На Пресненском Валу капитально отремонтируют девятиэтажный жилой дом

Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию для капитального ремонта дома на Пресненском Валу.



В каждом жилом доме Москвы, будь то скромная "панелька" на окраине города или роскошная "сталинка" с лепниной в центре, рано или поздно проводится капитальный ремонт. Городские власти заботятся о комфорте москвичей, поэтому реализуют программу модернизации жилого фонда.

Так, скоро отремонтируют дом, располагающийся по адресу: улица Пресненский Вал, 8к2. Здание было построено по индивидуальному проекту в середине 60-х годов прошлого века. Запланированы масштабные работы.

Здесь обновят помещения подвала, чердака, отремонтируют кровлю. В подъездах покрасят стены, а также заменят покрытие пола на нескользящую керамогранитную плитку. А еще в доме обновят входные группы: установят новые двери, оборудованные доводчиком, и оконные блоки в местах общего пользования.

Помимо этого, в рамках капитального ремонта заменят вводно-распределительные устройства, магистральные стояки квартир, этажные щиты и общедомовое освещение. Специалисты полностью модернизируют магистральные трубопроводы, стояки систем холодного и горячего водоснабжения, канализацию и отопление, а еще заменят систему мусоропровода.

Фасад дома также преобразится. Цоколь дома облицуют керамической плиткой, кирпичные стены промоют аппаратом высокого давления, неокрашенную кирпичную кладку фасада обработают. Балконные плиты также почистят и покрасят, заменят отливы и защитные экраны балконов.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе отремонтируют многоквартирный дом. 14-этажное здание расположено по адресу: Малая Красносельская улица, 12. Согласно утвержденной проектной документации, в доме, который был построен в 1972 году, отремонтируют фасад, кровлю и помещения общего пользования, а также заменят инженерные коммуникации.

Также "Дни.ру" писали о капитальном ремонте Строгинского моста. Будет полностью заменено дорожное полотно. Специалисты проводят гидроизоляцию, ремонтируют дренажную систему, барьеры и перила. Также они приводят в порядок трамвайные пути. Работы планируют завершить в конце 2021 года.