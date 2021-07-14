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Мой район
Новый пешеходный маршрут появится в Дмитровском переулке

Новый пешеходный маршрут появится в Дмитровском переулке

Дмитровский переулок в Тверском районе заметно преобразится.
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Дмитровский переулок совсем небольшой (всего 250 метров), он связывает Большую Дмитровку и Петровку. По обеим сторонам расположены постройки конца XIX века. Строители уже завершают комплексное благоустройство переулка, чтобы здесь был новый пешеходный маршрут. Основные работы должны завершить к сентябрю.

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Специалисты оптимизировали ширину полосы для автомобилей, расширив тротуары, а также спрятали воздушные провода в кабельную канализацию, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили новые дождеприемные решетки.

Скоро здесь обновят и покрытие проезжей части, создадут дополнительные парковочные места (три будут предназначены для маломобильных горожан, еще три будут с оборудованы зарядными устройствами для электромобилей).

А еще в переулке оборудуют пять велопарковок, установят навигационные стелы, скамейки и урны, подвесные лампы заменят стилизованными под старину фонарями. Также планируется ремонт фасада усадьбы купца Егорова середины XIX века.

"Сворачивая в этот переулок, москвичи словно переносятся на несколько лет назад. Узкие тротуары, отсутствие малых архитектурных форм, подвесные фонари и паутина воздушных проводов делают прогулки по нему крайне некомфортными", – отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

К слову, Тверской район развивается очень быстро. Здесь по программе "Мой район", запущенной несколько лет назад, открыт парк "Зарядье", благоустроены пешеходные зоны на улице Кузнецкий мост, Столешниковом и Камергерском переулках, а также парк "Новослободский".

Здесь же реконструирована площадь Тверская застава, обновлен фасад станции метро "Маяковская", открыт транспортно-пересадочный узел на Славянской площади. Также в Тверском районе завершается реконструкция Политехнического музея, который располагается на Лубянской площади..

Напомним, ранее "Дни.ру" писали благоустройстве территории возле центра "Моя работа" на Шаболовке. Запланированы масштабные работы. Линии электропередач уберут под землю, рядом с центром поставят деревянные скамейки и урны, появится небольшая парковка. Также здесь будет летний лекторий с навесом. Работы завершат в 2021 году.

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Фото: mos.ru
Автор: 14 июля 2021, 20:00 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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