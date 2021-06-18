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Мой район
Территорию возле центра "Моя работа" на Шаболовке благоустроят до конца 2021 года

Территорию возле центра "Моя работа" на Шаболовке благоустроят до конца 2021 года

Здание центра занятости на Шаболовке было отремонтировано в прошлом году.
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Два года назад в Москве начали открываться специализированные центры занятости "Моя работа". В них можно пройти профессиональное тестирование, обучение и официально зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или самозанятого.

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Очень важно, чтобы такие центры были современными и комфортными, и здания не вызывали у прохожих и посетителей уныние, настраивали на позитив. Именно поэтому в прошлом году на Шаболовке привели в порядок строение, в котором находится центр занятости "Моя работа". Скоро благоустроят прилегающую территорию.

Запланированы масштабные работы. Линии электропередач уберут под землю, рядом с центром поставят деревянные скамейки и урны, появится небольшая парковка. Также здесь будет летний лекторий с навесом. Планируется и озеленение территории: высадят 125 кустарников, разобьют цветники и уложат 800 квадратных метров газона.

Помимо этого, отремонтируют металлическое ограждение вокруг центра и установят автоматические ворота. Также появится система видеонаблюдения. Территорию будут освещать фонари с энергосберегающими светильниками и приятным мягким светом.

Говоря о развитии Донского района, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" открыты станции Московского центрального кольца "Крымская" и "Верхние котлы", благоустроены детские парки и площадки, Донской сквер, территории пяти школ и детских садов, парк "Южный скверик" и места возле МЦК.

В этом же районе реконструированы Варшавское шоссе и надземный пешеходный переход, заменены 30 остановочных павильонов. Здесь же продолжается благоустройство придомовых территорий. К 2023 году во дворах будут установлены в общей сложности 250 опор освещения.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о работе флагманского центра "Моя работа" на Шаболовке. В его штате 28 сотрудников городской службы занятости. Пропускная способность учреждения составляет до 200 человек в день. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, свыше восьми тысяч посетителей центра зарегистрировались как самозанятые и индивидуальные предприниматели.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 18 июня 2021, 17:50 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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