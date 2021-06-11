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Мой район
Новые платформы станции Каланчевская приобретут исторический облик

Новые платформы станции Каланчевская приобретут исторический облик

Как изменится станция Каланчевская возле площади "трех вокзалов", рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
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В Москве продолжается строительство удобных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Они позволят пассажирам быстро и с комфортом пересаживаться на разные виды транспорта. Новые ТПУ выглядят современно, однако в некоторых случаях особенно важно, чтобы новые постройки гармонировали с историческими зданиями.

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Так, у знаменитой Комсомольской площади строят один из крупнейших в столице ТПУ "Каланчевская". Рядом находятся одноименная железнодорожная станция. Здание вокзала является объектом культурного наследия. Оно построено в 1896 году из красного кирпича и украшено тарутинским камнем.

Станция была открыта в 1865 году на Алексеевской линии, которая соединяет Курское, Рижское и Белорусское направления железной дороги. В 2019-м Каланчевская вошла в состав второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Нахабино – Подольск". В будущем здесь будет две платформы. Первая будет принимать поезда МЦД-2, а вторая – МЦД-4 ("Апрелевка – Железнодорожный").

Недавно специалисты приступили к облицовке колонн навеса островной платформы. Все 94 колонны отделают бордовым гранитом, капители выполнят из черного гранита. Фасады подэстакадного вестибюля облицуют серым колотым гранитом.

Несмотря на внешнее сходство с историческим зданием, которое находится рядом, новые постройки будут современными. Вестибюль для выхода на платформы оборудуют лифтами и эскалаторами, появится навигация, установят светодиодное освещение, уложат тактильную плитку.

"На станции Каланчевская размещен QR-код, с помощью которого пассажиры смогут узнать много интересных фактов из ее истории", – сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о строительстве станции Аминьевская будущего МЦД-4. Она откроется в 2021 году, улучшит транспортную доступность районов Раменки и Очаково-Матвеевское, где суммарно проживают около 270 тысяч человек. Здесь же появится транспортно-пересадочный узел, который соединит Аминьевскую с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин/mos.ru
Автор: 11 июня 2021, 13:28 Источник: Московская железная дорога ✓ Надежный источник

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