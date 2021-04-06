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На причале Северного речного вокзала появятся бассейны и шезлонги

На причале Северного речного вокзала появятся бассейны и шезлонги

В столичном районе Левобережный активно развивается досуговая инфраструктура. На причале Северного речного вокзала появятся бассейны.
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Осенью 2020 года в Москве обновили Северный речной вокзал. Красивому историческому зданию вернули советский лоск и шик, добавив современных технологий. Это уникальный памятник архитектуры 1930-х годов. Во время его реставрации удалось сохранить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера, восстановить утраченные части.

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Теперь гостей ждет благоустроенная набережная, площадь и парк. В художественном оформлении использовали натуральные материалы, природные монохромные цвета — белый, серый и бежевый. Тему природы и реки дополнили сиденья с оформлением в виде гальки и длинные скамьи на естественном склоне у водоемов.

Помимо этого здесь заработал ресторан "Волга-Волга", а на крыше расположилась смотровая площадка. Летом на причале вокзала появятся бассейны и шезлонги. Кроме того, здесь откроются веранды и новые рестораны. На берегу реки можно будет приобрести мороженое и напитки.

В южной части набережной расположится зона отдыха с детскими и взрослыми бассейнами с подогревом. Тем, кто любит скорость, понравится кататься на катерах.

"Северный речной вокзал — первый транспортный объект, который стал для жителей не только местом отправления в поездку, но и любимой локацией для отдыха всей семьей. Мы и дальше продолжим обустраивать нашу инфраструктуру так, чтобы в городе было больше мест для отдыха круглый год", — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал Северный речной вокзал жемчужиной города. Он рассказал, что на вокзале капитально отремонтировали все 17 причалов. Выровняли уровень дна, расчистив его от бытового и строительного мусора. Также заменили систему отбойных устройств причаливания судов 1937 года на современную и обеспечили электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети. Это позволит отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки, что позитивно скажется не только на экологии парка, но и на близлежащих жилых кварталах.

"Искания, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления… И около двух лет интенсивной работы дали свой результат", — говорил Сергей Собянин в одном из интервью.

Он отметил, что вокзал-дворец можно использовать для киносъемок и проведения важных общегородских мероприятий. А музей в здании вокзала станет точкой притяжения всех заинтересованных историей московского транспорта.


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Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Автор: 6 апреля 2021, 17:05 Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник
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