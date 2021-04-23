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Общество
Собянин открыл современный пригородный вокзал на месте старой станции Внуково

Собянин открыл современный пригородный вокзал на месте старой станции Внуково

Станция Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась после реконструкции. Об этом событии объявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Старая станция Внуково превратилась в современный пригородный вокзал. Здесь построили новую островную платформу с навесом, который защитит пассажиров от ненастной погоды. На станции появилась стойка SOS, скамейки и электронные табло с информацией о прибытии поезда.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В ближайшем будущем эта станция станет частью четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). По словам мэра столицы Сергея Собянина, МЦД-4 – самый масштабный и сложный проект. Активное строительство этой линии продолжается три-четыре года, ее соединяют с Белорусским и Горьковским направлениями железной дороги.

МЦД-4 будет проходить через семь московских вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Собянин отметил, что железные дороги становятся городским транспортом.

"Только в прошлом году мы на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году необходимо построить еще семь", – сообщил мэр столицы.

Современные и комфортные поезда МЦД-4 будут курсировать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов. Парк поездов обновят в течение нескольких лет.

Ожидается, что каждый день МЦД-4 будут пользоваться почти полмиллиона человек (на 84% больше сегодняшних показателей). Открытие этой линии приведет к улучшению транспортного обслуживания в 23 районах города. Жителям Апрелевки, Реутова станет гораздо удобнее добираться до Москвы.

Для людей, которые живут в Подмосковье, время в пути сократится до 13%, а для москвичей – до 38%. Также разгрузятся участки восьми линий метро и некоторые магистрали: Киевское, Боровское, Косинское, Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 23 апреля 2021, 16:04 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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