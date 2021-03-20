В Кленовском появится культурный центр с театральной гостиной и бальным залом

Одна из задач городской программы "Мой район" — сделать так, чтобы слово окраина в контексте Москвы стало архаизмом. Во всех районах столицы создаются условия для того, чтобы горожанам было где провести свой досуг. При этом программа реализуется с учетом всех пожеланий жителей города.
Особенно пристальное внимание сейчас уделяется развитию ТиНАО, где территории бурно благоустраиваются и расширяются. Ведь эти округа вошли в состав Москвы относительно недавно. Сейчас там строится жилье и активно возводятся многочисленные объекты социальной инфраструктуры. Поэтому здесь очень важно строить и ремонтировать досуговые объекты. Одним из них станет культурный центр, который построят в поселении Кленовском. Стоит отметить, что проект здания уже одобрен Москомархитектурой. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Согласно проекту, над главным входом здания будет скошенный навес — он станет отличительной особенностью культурного центра. Общая площадь пространства составит около трех тысяч квадратных метров.
"Современный внешний вид зданию придает сочетание этого скошенного козырька с витражным остеклением и углубленной относительно фасада входной группой", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
На первом этаже расположатся студия раннего развития, библиотека и зрительный зал. На втором — административные помещения, зал хореографии, изостудия и студия декоративно-прикладного искусства. Здесь же будут находиться класс вокала, швейная и столярная мастерские, а также театральная гостиная и бальный зал.
Чтобы культурный центр стал полноценной точкой притяжения в районе, благоустроят и прилегающую к зданию территорию. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, сделают проезды и тротуары.
В Кленовском уже обновлено семь дворов, оборудованы детская и спортивная площадка, а также реконструированы хоккейная, детская и спортивная площадки. Произведено озеленение территории, ремонт дорог, обустроена "Аллея славы" и построены две вертолетные площадки для МЧС и скорой помощи. Помимо этого реконструирован спортклуб "Русь".
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