Василиса Володина назвала цвет одежды для привлечения успеха

Советы астролога Василисы Володиной.

Астролог и ведущая телепрограммы "Давай поженимся" Василиса Володина поделилась новым прогнозом. Она ответила на вопрос, что ждет знаки зодиака в конце февраля 2023 года, а еще назвала цвет одежды для привлечения успеха в этот период.

Так, по словам Василисы, последние деньки февраля уже несут с собой ощущение весны. Это Венера, которая стремится в знак Овна. Ее благоприятные цвета — это коралловый, кораллово-розовый пастельный оттенок. Именно нежная палитра привлечет удачу в этот период, не яркая.

Кроме этого, Василиса Володина подметила, что нужно искать оттенки этого цвета и вокруг себя. Люди, выбирающие коралловый в гардеробе — это тайные проводники к удаче. В то же время Венера подарит счастье, если выполнить несколько условий.

"Говорить открыто о своих желаниях, позволить себе быть страстной и купить что-то яркое для гардероба", — рассказывает астролог своим подписчикам.

На ютуб уже появился новый весенний прогноз Василисы Володиной. В нем она рассказала, какие испытания ждать семейным парам. Кроме этого, она назвала самый важный день в марте — именно в этот день исполнятся все желания.