Путешествие мечты: экзотические направления, меняющие представление о мире

Почувствовать себя другим человеком, испытать новые, незнакомые эмоции, получить настолько яркие впечатления, что захочется смаковать воспоминания и просматривать фото уютными вечерами в кругу друзей или близких…Чтобы получить все это, а возможно даже больше, стоит выбрать для путешествия интересное экзотическое направление. О самых топовых рассказывает руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн.



Шри-Ланка

Фото: Freepik.com / @byrdyak

Одна из красивейших стран, с давних времен манившая купцов и мореплавателей залежами дорогих камней и редкими пряностями. Сегодня остров Цейлон – настоящая экзотическая и культурная сокровищница, потрясающее место для отдыха душой и телом. Несмотря на то, что на остров можно попасть по пакетному туру, в отличие от Таиланда, это пока еще неизведанная и полная открытий страна.

Инфраструктура здесь не так развита, поэтому градус экзотики и аутентичности очень высок. Каждый турист здесь сможет найти то, что навсегда останется в сердце. Тем, кому важна приятная глазу картинка, будут в восторге от бесконечных рисовых полей, потрясающих водопадов, прекрасной скалы Сигирии, где на высоте 170 метров сохранились остатки древнего азиатского города с геометрическими садами и работающими фонтанами. Прикоснуться к культуре можно понаблюдав за религиозными обрядами, местными ремеслами – росписью по ткани или батику. Не уедут без новых впечатлений ценители кулинарных изысков и любители водных видов спорта и релакса. И, конечно, главная изюминка – Индийский океан с бескрайними пляжами, заповедным островом Пиджеон, прекрасным серфингом и дайвингом.

Бали

Фото: Freepik.com / @wirestock

Остров в Индонезии настолько многогранен, что даже отправляясь туда на в первый раз, можно вновь и вновь открывать что-то новое и совершенно удивительное. Бали манит людей со всего мира. Кто-то уединяется на йога-ретритах в тех уголках острова, где максимальная релаксация, нет ночных заведений и все вокруг утопает в зелени, водопадах и рисовых полях. Серферы отправляются сюда за большой волной, и в целом за пляжным образом жизни – красивыми пляжами, скалистыми берегами, золотым песком. Влюбленные пары получат свою дозу экзотических впечатлений от ужина на яхте, скользящей вдоль балийских пейзажей, прогулках на лошадях, невероятных закатов. В любом случае Индонезия – сумасшедшая энергетика, знакомство со своим внутренним миром и новыми ощущениями.

Япония

Фото: Freepik.com / @tawatchai07

Страна контрастов, непохожая ни на одну другую страну в мире. Несмотря на технический прогресс, Японии удивительным образом удается сохранить окружающую природу и богатое наследие – храмы, дворцы, замки. Уникальные экскурсионные туры с интересными историческими рассказами, яркие достопримечательности, знакомство с традициями и обрядами. И, конечно, прекрасная природа с озерами, реками, японскими садами, Фудзиямой, национальными парками Никко, Сиретоко, термальными источниками. Если захочется развлечений, всем туристам рады в токийском Диснейленде или императорском парке Синдзюку.

ЮАР

Фото: Freepik.com / @bedneyimages

В первые минуты после приезда будет возникать только один вопрос – разве может Африка быть настолько красивой? Но это действительно невероятное место и ни с чем несравнимые эмоции – пляж, на котором в развалку прогуливаются пингвины, потрясающий океан, вкуснейшие устрицы и винодельни. Впечатлений, которые можно здесь получить – не сосчитать. В ЮАР около 20 национальных парков, где можно любоваться дикими зверями в естественной среде обитания, панорамные виды на океан и Кейптаун на Львиной голове, знаменитый мыс Доброй Надежды, сафари в гостях у слонов. И, наконец, невероятная повсеместная дружелюбность и жизнерадостность. Место, где улыбка – одна из визитных карточек страны.