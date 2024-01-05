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Пятница 5 января

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Как стильно и тепло одеться на зимнюю прогулку: советы стилиста Червовой

Как стильно и тепло одеться на зимнюю прогулку: советы стилиста Червовой
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Рассказываем, что надеть, чтобы не замерзнуть и выглядеть красиво.

Длинные январские выходные – отличное время для встреч с близкими и друзьями и веселых зимних прогулок. Но что надеть? Ведь холод может испортить планы и повлиять на иммунитет.

Шерстяные колготки под штанами и объемный свитер не спасают, к тому же двигаться в таком "обмундировании" неудобно и тяжело.

Но решение есть! Как пишет gazetametro.ru, важно подойти к выбору одежды правильно. Стилист Лена Червова поделилась советами о том, как выглядеть стильно и не замерзнуть на зимней прогулке.

Она рекомендует выбирать многослойность. Это поможет сохранить тепло. К тому же использование нескольких слоев в одежде сейчас очень актуально. Продумывая образ, лучше начать с верхней одежды. Она должна быть достаточно просторной и свободной, чтобы вместить в себя все слои одежды. Пуховик, дубленка или утепленное пальто подойдут идеально. Стилист раскрыла секрет: чтобы верхняя одежда сидела более свободно и комфортно, лучше выбирать ее на 1-2 размера больше.

Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik

Когда верхняя одежда выбрана, нужно составить базу. Первым слоем стилист советует надеть хлопковую футболку, затем объемный свитер или худи с капюшоном. Брюки лучше выбирать со свободным кроем, под них можно надеть термобелье.

А что надеть на ноги? Лена Червова рекомендует выбрать угги на широкой платформе. Они будут сохранять ноги в тепле. А шапка, перчатки и объемный шарф дополнят образ и не дадут замерзнуть во время прогулки.

5 января 2024, 14:54
Фото: freepik/@teksomolika
gazetametro.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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