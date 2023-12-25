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Понедельник 25 декабря

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Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы

Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы
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Совсем скоро наступит любимый многими взрослыми и детьми праздник – Новый год. Как провести каникулы максимально ярко, насыщенно, а главное, с пользой, рассказываем в нашем материале.

Зимой жители столицы могут порадовать себя и близких совместным досугом на свежем воздухе. В Москве уже вовсю работают открытые катки, поэтому ваша задача – определиться на какую именно локацию вы отправитесь с семьей.

Редакция "Дни.ру" подготовила для любимых читателей топ зимних развлечений. В данном материале собрали все важные детали: адреса, цены, акции и специальные предложения.

Каток "Серебряный лед" в Измайловском парке

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Площадь катка по-настоящему впечатляет. На 11 000 квадратных метров отлично проведут время как новички, так и профессионалы. Пространство ледовой арены включает в себя две площадки, которые отличаются друг от друга типами покрытия. Есть зона как с искусственным льдом, так и с натуральным. Посетителям предлагается приобрести коньки напрокат и переодеться в теплой раздевалке со шкафчиками или по необходимости воспользоваться комнатой матери и ребенка. Также есть услуга по аренде помощников фигуриста. На катке есть кафе, которое предлагает юным посетителям специальное меню.

Время работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье (+ выходные дни) – с 10:00 до 23:00

Дополнительные детали: каждые два часа – технический перерыв

Услуги и стоимость:

Аренда взрослых коньков — 300 руб/сеанс;

Аренда детских коньков — 250 руб/сеанс;

Помощник фигуриста — 350 руб/час;

Заточка коньков — 350 руб;

Камера хранения — 200 руб.

Стоимость билета включает прокат коньков и начинается от 400 рублей

Специальные предложения:

Школьники, студенты, пенсионеры и ветераны могут воспользоваться скидочной системой. Дети до 6 лет – проходят бесплатно.

ГУМ-каток

Фото: Igor Kharitonov/AiF / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Igor Kharitonov/AiF / Global Look Press / www.globallookpress.com
В новом сезоне 2023-2024 посетителей ГУМ-катка ожидают приятные сюрпризы и большое количество разнообразных активностей. В самом центре Москвы есть все для приятного семейного времяпрепровождения даже в условиях плюсовой температуры (специальные трубки с хладагентом не позволят льду растаять). Вокруг ледовой арены установлены торговые ряды, в которых можно немного передохнуть и выпить согревающие напитки.

Время работы: ежедневно с 09:00 до 23:30

Дополнительные детали: после каждого сеанса, который длится один час, лед обрабатывается

Услуги и стоимость:

Аренда взрослых коньков — 500 рублей;

Аренда детских коньков — 250 рублей;

Стоимость билета начинается от 300 рублей.

Специальные предложения:

Дети до 7 лет – проходят бесплатно.

"Каток FM" в парке "Ходынское поле"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Весело и увлекательно провести семейный досуг предлагаем на катке в парке "Ходынское поле". Посетителей ждут большая площадка (1200 квадратных метров), выступления диджеев по выходным и качественный искусственный лед. На "катке FM" есть услуга по аренде помощников фигуриста. Сотрудники ледового пространства подберут вам коньки и предложат пройти в теплую раздевалку. Вы также можете записаться на индивидуальные тренировки по фигурному катанию.

Время работы: с понедельника по пятницу – с 10:00 до 22:00, суббота и воскресенье – с 10:00 до 23:00

Дополнительные детали: каждые два часа – технический перерыв

Услуги и стоимость:

Аренда взрослых коньков — 350 руб/сеанс;

Аренда детских коньков — 300 руб/сеанс;

Помощник фигуриста — 400 руб/сеанс;

Стоимость билета начинается от 300 рублей.

Специальные предложения:

Дети до 6 лет – проходят бесплатно.

"City-каток" в парке "Красная Пресня"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Каток в парке "Красная Пресня" предлагает посетителям окунуться в мир красочного мегаполиса. Удобное расположение рядом с метро позволит посетить это место вне зависимости от дня недели. Пространство ледовой арены включает в себя две площадки, каждая из которых имеет свой тип покрытия. Посетителям предлагается провести время на льду, а после посетить кафе, которое расположено в максимальной близости от катка. Если на ледовой арене вы почувствуете себя неуверенно, то специальные атрибуты (помощники), которые можно взять в аренду, быстро помогут вам это исправить.

Время работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье (+ выходные дни) – с 10:00 до 23:00

Дополнительные детали: каждые два часа – технический перерыв

Услуги и стоимость:

Аренда взрослых коньков — 350 руб/сеанс;

Аренда детских коньков — 300 руб/сеанс;

Заточка коньков — 400 руб;

Камера хранения — 200 руб;

Помощник фигуриста — 400 руб;

Стоимость билета начинается от 300 рублей.

Специальные предложения:

Школьники, студенты, пенсионеры и ветераны могут воспользоваться скидочной системой. Также предусмотрены бесплатные сеансы для детей из многодетных семей, для детей-сирот, ветеранов ВОВ и пенсионеров.

Каток в музее-заповеднике "Коломенское"

Фото: Alexander Grishin / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Alexander Grishin / Russian Look / www.globallookpress.com

Один из старейших московских катков расположен на Ярмарочной площади музея-заповедника "Коломенское". Ледовая площадка представляет из себя пространство площадью 3000 квадратных метров, которое оборудовано всеми необходимыми удобствами. Посетители могут переодеться в теплой раздевалке, а после веселого катания передохнуть в кафе. В пешей доступности также есть большое количество знаковых достопримечательностей. По запросу персонал катка может предоставить индивидуальные тренировки по фигурному катанию.

Время работы: с понедельника по пятницу – с 11:00 до 22:00, суббота и воскресенье (+ выходные дни) – с 10:00 до 22:00

Дополнительные детали: каждые два часа – технический перерыв

Услуги и стоимость:

Аренда взрослых коньков (будни/выходные) — 300/350 руб. за 1 сеанс;

Аренда детских коньков (будни/выходные) — 250/300 руб. за 1 сеанс;

Заточка коньков — 350 руб;

Помощник фигуриста (будни/выходные) — 350/400 руб. за 1 сеанс;

Стоимость билета начинается от 300 рублей.

Бесплатно — дети до 6 лет, дети с ограниченными возможностями, дети-сироты и дети без попечения родителей, инвалиды, ветераны и участники ВОВ.

Каток в саду "Эрмитаж"

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В этом году в саду "Эрмитаж" вновь откроют историческую площадку с искусственным льдом. Посетителям предлагается покататься сразу на двух ледовых аренах. Один каток представляет из себя небольшое пространство с различными активностями и развлечениями, а другой заливается по пешеходным дорожкам. Пространство в саду "Эрмитаж" с высоты птичьего полета напоминает пушистый цветок, чьи лепестки "расходятся" в разные стороны от самого центра.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 23:30

Дополнительные детали: каждые два часа – технический перерыв

Услуги и стоимость:

Аренда коньков – 200 рублей в первый час, далее — 100 рублей в час;

Камера хранения – 50 рублей;

Помощник фигуриста — 250 рублей в час;

Стоимость билета начинается от 300 рублей.

Бесплатно — дети до 7 лет, дети из многодетных семей, ветераны и пенсионеры.

25 декабря 2023, 16:06
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

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