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Вторник 16 января

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Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов

Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов
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Часто встречаются случаи, когда самые родные люди пытаются скрыто управлять членами семьи. Рассказываем, как не дать себя обмануть.

Манипуляция в семье чаще всего носит системный характер. Один человек, используя скрытые приемы, пытается подавить волю другого и получить желаемую для себя награду. "Пятый канал" публикует правила противостояния подобным людям для сохранения психологического здоровья.

После взаимодействия с манипулятором, который может оказаться родителем, супругом или другом, жертва теряет:

  • Время. Приходится тратить его на то, чем заниматься не хочется.
  • Здоровье. Чужие интересы достигаются путем собственных затрат энергии и сил.
  • Связи. Через жертву манипулятор пытается решить свои вопросы чужими руками.
  • Информация. Решать за другого человека проблемы, выведывая данные, не лучшее решение.
  • Деньги. Жертве приходится оплачивать своими средствами исполнение желаний других.


Осознание того, что именно через жертву получают манипуляторы, позволяет избавиться от попыток управления. Важно помнить, что есть риск столкнуться с агрессией человека, который привык к определенным поведенческим паттернам. Можно годами не понимать, что происходит использование. Как же противостоять манипуляторам? существует несколько эффективных техник.

  • Соглашение. Позволяет нивелировать негативную реакцию на критику. Ставит манипулятора в тупик. запомните, что у вас нет обязанности кому-то что-то доказывать.
  • Заземление. Одна из целей манипулятора заключается в выведении жертвы на эмоции. Сохраняйте спокойствие, не давая противной стороне возможности получить разрядку.
  • Три вопроса. Если чувствуете, что ситуация начинает выходить из-под контроля, необходимо задать себе вопросы: Что я чувствую? Почему это чувствую? Что сейчас хочется сделать?
  • Уклонение. на любую манипуляцию или склонение к нежелательным действиям, необходимо уточнить: в данный момент у вас нет готовности обсуждать эту тему.


Помните, что манипулятор очень быстро исчезнет из ближайшего окружения, если поймет бесперспективность своих действий. Такие люди не исправляются, поэтому их перевоспитание – путая трата времени.

16 января 2024, 07:16
Мужчина за столиком в кафе. Фото: © Elena Sikorskaya\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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