Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов

Манипуляция в семье чаще всего носит системный характер. Один человек, используя скрытые приемы, пытается подавить волю другого и получить желаемую для себя награду. "Пятый канал" публикует правила противостояния подобным людям для сохранения психологического здоровья.
После взаимодействия с манипулятором, который может оказаться родителем, супругом или другом, жертва теряет:
- Время. Приходится тратить его на то, чем заниматься не хочется.
- Здоровье. Чужие интересы достигаются путем собственных затрат энергии и сил.
- Связи. Через жертву манипулятор пытается решить свои вопросы чужими руками.
- Информация. Решать за другого человека проблемы, выведывая данные, не лучшее решение.
- Деньги. Жертве приходится оплачивать своими средствами исполнение желаний других.
Осознание того, что именно через жертву получают манипуляторы, позволяет избавиться от попыток управления. Важно помнить, что есть риск столкнуться с агрессией человека, который привык к определенным поведенческим паттернам. Можно годами не понимать, что происходит использование. Как же противостоять манипуляторам? существует несколько эффективных техник.
- Соглашение. Позволяет нивелировать негативную реакцию на критику. Ставит манипулятора в тупик. запомните, что у вас нет обязанности кому-то что-то доказывать.
- Заземление. Одна из целей манипулятора заключается в выведении жертвы на эмоции. Сохраняйте спокойствие, не давая противной стороне возможности получить разрядку.
- Три вопроса. Если чувствуете, что ситуация начинает выходить из-под контроля, необходимо задать себе вопросы: Что я чувствую? Почему это чувствую? Что сейчас хочется сделать?
- Уклонение. на любую манипуляцию или склонение к нежелательным действиям, необходимо уточнить: в данный момент у вас нет готовности обсуждать эту тему.
Помните, что манипулятор очень быстро исчезнет из ближайшего окружения, если поймет бесперспективность своих действий. Такие люди не исправляются, поэтому их перевоспитание – путая трата времени.