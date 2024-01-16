Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов

Часто встречаются случаи, когда самые родные люди пытаются скрыто управлять членами семьи. Рассказываем, как не дать себя обмануть.

Манипуляция в семье чаще всего носит системный характер. Один человек, используя скрытые приемы, пытается подавить волю другого и получить желаемую для себя награду. "Пятый канал" публикует правила противостояния подобным людям для сохранения психологического здоровья.

После взаимодействия с манипулятором, который может оказаться родителем, супругом или другом, жертва теряет:

Время. Приходится тратить его на то, чем заниматься не хочется.

Здоровье. Чужие интересы достигаются путем собственных затрат энергии и сил.

Связи. Через жертву манипулятор пытается решить свои вопросы чужими руками.

Информация. Решать за другого человека проблемы, выведывая данные, не лучшее решение.

Деньги. Жертве приходится оплачивать своими средствами исполнение желаний других.



Осознание того, что именно через жертву получают манипуляторы, позволяет избавиться от попыток управления. Важно помнить, что есть риск столкнуться с агрессией человека, который привык к определенным поведенческим паттернам. Можно годами не понимать, что происходит использование. Как же противостоять манипуляторам? существует несколько эффективных техник.



Соглашение. Позволяет нивелировать негативную реакцию на критику. Ставит манипулятора в тупик. запомните, что у вас нет обязанности кому-то что-то доказывать.

Заземление. Одна из целей манипулятора заключается в выведении жертвы на эмоции. Сохраняйте спокойствие, не давая противной стороне возможности получить разрядку.

Три вопроса. Если чувствуете, что ситуация начинает выходить из-под контроля, необходимо задать себе вопросы: Что я чувствую? Почему это чувствую? Что сейчас хочется сделать?

Уклонение. на любую манипуляцию или склонение к нежелательным действиям, необходимо уточнить: в данный момент у вас нет готовности обсуждать эту тему.



Помните, что манипулятор очень быстро исчезнет из ближайшего окружения, если поймет бесперспективность своих действий. Такие люди не исправляются, поэтому их перевоспитание – путая трата времени.