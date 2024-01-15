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Понедельник 15 января

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Этого нельзя допустить: логопед Абузарова назвала ошибки при запуске речи у детей

Этого нельзя допустить: логопед Абузарова назвала ошибки при запуске речи у детей
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Когда ребенку требуется сформировать речь, нужен системный подход. Логопед Наталья Абузарова в беседе с "Дни.ру" перечислила основные принципы, которых следует придерживаться.

Запуск речи у неговорящих детей — сейчас самый частый запрос, поступающий логопедам. Если ребенок нуждается в занятиях, то первая ошибка родителей — это упущенное время.

От чего зависит результат коррекционных занятий:

  • от квалификации специалиста;

  • от правильной первичной диагностики;

  • от выявления истинной причины нарушения;

  • от комплексного влияния смежных специалистов;

  • от возраста ребенка;

  • от частоты занятий;

  • от формы занятий;

  • от выполнения домашних заданий.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Чем опытнее специалист, тем быстрее он сможет мотивировать ребенка развивать речь и тем скорее установит контакт с ним. Если ребенок не может адаптироваться к урокам из-за отсутствия мамы, с ее стороны будет ошибкой отказываться от совместных занятий.

Ребенок не должен кричать на занятиях. Крик — сигнал, что ему страшно. Логопеду необходимо установить доверительные отношения с подопечным. Запомните: когда ребенок кричит, он не усваивает никакую информацию. Ошибка — пытаться в этот момент его обучать.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Выявление первопричины задержки речи напрямую влияет на результат занятий. Причины бывают разные, поэтому и методы коррекции тоже будут разные. Кому-то необходим запуск речи в групповых занятиях (при моторной алалии). А кому-то нужны индивидуальные занятия (при темповой задержке речи). Ошибка — неправильный подход, который просто не поможет. Этого нельзя допустить.

Если у ребенка задержка речи, это свидетельствует о не дозревании нервной системы. Работа с остеопатом, неврологом, нутрициологом может значительно сократить сроки коррекции.

Возраст ребенка также влияет: существуют сенситивные периоды развития, именно тогда формирование определенных навыков проходит легче и быстрее. Оптимальная частота занятий в возрасте 2-3 лет — два раза в неделю; от 3-4 лет — три раза в неделю.


Форма занятий имеет определяющее значение. Занятия должны быть динамичные, с разными формами деятельности — не менее 7-8. И тогда результат вы увидите уже после первой недели. Речь развивается через движение. Ошибка — игнорировать активности на уроках.

Домашние задания для родителей могут быть нетипичные. Например, больше гулять с ребенком, обогащать его сенсорный опыт. Они способствуют эффективности занятий логопеда с ребенком.

15 января 2024, 04:03
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

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