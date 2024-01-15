Этого нельзя допустить: логопед Абузарова назвала ошибки при запуске речи у детей

Запуск речи у неговорящих детей — сейчас самый частый запрос, поступающий логопедам. Если ребенок нуждается в занятиях, то первая ошибка родителей — это упущенное время.
От чего зависит результат коррекционных занятий:
от квалификации специалиста;
от правильной первичной диагностики;
от выявления истинной причины нарушения;
от комплексного влияния смежных специалистов;
от возраста ребенка;
от частоты занятий;
от формы занятий;
от выполнения домашних заданий.
Чем опытнее специалист, тем быстрее он сможет мотивировать ребенка развивать речь и тем скорее установит контакт с ним. Если ребенок не может адаптироваться к урокам из-за отсутствия мамы, с ее стороны будет ошибкой отказываться от совместных занятий.
Ребенок не должен кричать на занятиях. Крик — сигнал, что ему страшно. Логопеду необходимо установить доверительные отношения с подопечным. Запомните: когда ребенок кричит, он не усваивает никакую информацию. Ошибка — пытаться в этот момент его обучать.
Выявление первопричины задержки речи напрямую влияет на результат занятий. Причины бывают разные, поэтому и методы коррекции тоже будут разные. Кому-то необходим запуск речи в групповых занятиях (при моторной алалии). А кому-то нужны индивидуальные занятия (при темповой задержке речи). Ошибка — неправильный подход, который просто не поможет. Этого нельзя допустить.
Если у ребенка задержка речи, это свидетельствует о не дозревании нервной системы. Работа с остеопатом, неврологом, нутрициологом может значительно сократить сроки коррекции.
Возраст ребенка также влияет: существуют сенситивные периоды развития, именно тогда формирование определенных навыков проходит легче и быстрее. Оптимальная частота занятий в возрасте 2-3 лет — два раза в неделю; от 3-4 лет — три раза в неделю.
Форма занятий имеет определяющее значение. Занятия должны быть динамичные, с разными формами деятельности — не менее 7-8. И тогда результат вы увидите уже после первой недели. Речь развивается через движение. Ошибка — игнорировать активности на уроках.
Домашние задания для родителей могут быть нетипичные. Например, больше гулять с ребенком, обогащать его сенсорный опыт. Они способствуют эффективности занятий логопеда с ребенком.