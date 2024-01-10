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Среда 10 января

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Топ-5 советов для желающих привести себя в форму после новогодних праздников

Топ-5 советов для желающих привести себя в форму после новогодних праздников
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1 января традиционно становится своеобразной отправной точкой. Люди обещают бросить курить, начать заниматься спортом или же похудеть. Делимся советами, которые помогут реализовать все новогодние обещания.

Полноценная физическая активность – секрет здоровья и долголетия. Важно подобрать такой вид, который приносил бы больше радости. Необходимо сделать правильное питание и спорт неотъемлемыми частями жизни. Раскрываем пять секретов, которые помогут сделать этот шаг комфортным.

Причина занятий

Сформулируйте для себя ответ на вопрос о том, для чего нужна физическая активность. Универсального ответа быть не может, ведь у каждого человека желания разные. Кто-то хочет хорошо выглядеть, кто-то иметь возможность больше времени проводить с детьми и близкими.

Форма активности

Современны мир предлагает огромное количество способов для поддержания физической активности. Необходимо ориентироваться на собственные желания и материальные возможности. Это может быть и бег во дворе, и занятия на бесплатных тренажерах, и танцы, и велосипедные прогулки.

План занятий

Каждая тренировка должна быть запланирована. Определитесь с целями занятий, длительностью и возможностью отдохнуть после физической активности. Если имеются какие-то хронические недуги, то лучше данный план согласовать с лечащим врачом, чтобы не навредить себе.

Интенсивность занятий

Огромная ошибка всех новичков – высокая активность в начале. Физические и психические ресурсы в таком темпе быстро истощаются. организм не успевает адаптироваться к новому образу жизни. Как итог – негативные последствия и отсутствие желания заниматься спортом.

Награда

Определите заранее, чем сможете себя отблагодарить за настойчивость и упорство. лучше, если это будет не ежедневная масштабная награда, а отсроченный по времени подарок для себя.

10 января 2024, 01:37
Молодая леди в спортивном зале. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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