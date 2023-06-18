Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

Катя Лель рассказала о растрате всех денег Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Воскресенье 18 июня

06:17Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо 04:12Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы 02:15Шесть неочевидных причин набора веса 00:03Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет 22:08Как пережить развод: полезные советы 21:105 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске 20:13"Их карьера пойдет вниз": что будет с Брежневой и Меладзе после переезда из России 18:00Семейные секреты: Седокова раскрыла подробности ссоры с мужем 17:38Судебный процесс: Кристина Бабушкина и ее адвокаты готовятся к защите 16:40Вдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 16:00Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске 15:20Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму 14:40Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США 13:40Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет 13:20"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 11:45Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова 09:43До 100 тысяч рублей: участились штрафы за несогласованное остекление балконов 08:00Россиян предупредили об опасности прохладительных напитков 06:31Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков 04:25Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D 02:11Какое жилье можно купить в Москве за 8 млн 00:04Чем опасно избыточное потребление воды: объяснил врач 22:33Легендарный актер кино и ТВ умер в доме престарелых 22:06"Испытываю испанский стыд": Барановская заговорила об изменах в браке 21:52"Уехать с мужем куда угодно": певица Слава примкнула к Пугачевой 21:39"Ищет, куда трупы прятать": звезда "Битвы экстрасенсов" почуяла происки маньяка 21:20Надежда Бабкина бесплатно раздает вещи из своего гардероба 21:00"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности 20:30"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 20:00"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами 19:30"Люди со сломанными судьбами": задержанной с белым порошком звезде "Беспринципных" вынесли вердикт 19:00В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре 18:40"Моя любовь!": Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа 18:00"Какое позорище": вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк испытала стыд 16:40"Я представлял, как она устала": мать Ромы Желудя скончалась от онкологии 16:20"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия 16:00В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары 15:40Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной 15:40Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся" 15:20"Очередная горе-ложь": Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой 15:00"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом 14:40Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз 14:20Ограничение въезда в СНТ – законно или нет 14:20"Такие красивые!": Поклонники восхитились свежим снимком Янковского и Пожарской 14:00"Вряд ли сама захотела": Омаров отреагировал на решение Бородиной крестить дочь 13:40Черная полоса: Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций 13:20"Все потрачено и проедено": Лель рассказала о с трудом выживающих обнищавших артистах 13:00"Противовоспалительные не помогали": Принимающая лекарства Дайнеко пожаловалась на отеки 12:00"8 лет без тебя": Орлова появилась на могиле Фриске в годовщину ее смерти 11:40Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо
407
Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Когда человек позволяет страхам руководить поступками, решениями и выбором, он теряет контроль над своей жизнью и сам становится тем фактором, который тормозит движение к счастью и радости. Что способно разрушать нас и что с этим делать?

Что лежит в основе страхов?

Чтобы справляться с любой проблемой, нужно понимать, откуда она взялась. Без осознания этого эффективные пути избавления найти невозможно – всегда будет лишь движение около решения.

Если понять, что в основе всех страхов лежат фундаментальные основы нашей природы, то постепенно уйдут вопросы, откуда эти ограничения и боязнь берутся. И вместе с ними частично пропадут либо утратят значительную долю своего влияния на нас и сами страхи. К слову, эта сфера активно эксплуатируется маркетологами, обещающими быстрое избавление и счастливую жизнь, если вы приобретете тот или иной продукт.

Так что лежит в основе страхов? Базово мы – просто частичка самой жизни, этой динамичной картины бытия. Фрагмент ее полотна, который называется миром или Вселенной.

Отсюда вытекают несколько простых базовых основ:

1. Ощущение себя частью чего-то большего. Это обязательное условие: мы должны испытывать чувство сопричастности, поскольку являемся социальными созданиями. Поэтому быть принятыми социумом для нас невероятно важно!

2. Жизнь и ее продолжение. Здесь есть два чрезвычайно значимых момента: нам необходимо оставаться живыми и продолжаться через потомков. Так происходит, поскольку частичка Вселенной, каковой являются все люди, – это жизнь в миниатюре, а смерть – ее отрицание.

3. Любовь. Основным компонентом и связующим звеном между людьми является сила любви, которая дарит чувство наполненности, цельности и гармонии. Без нее мы словно выключаемся и умираем заживо. Любовь – главный «секретный ключ» бытия, ингредиент, позволяющий ощущать себя живыми!

А наши страхи – отражение этих фундаментальных основ. Они, с одной стороны, мешают почувствовать себя счастливыми, а с другой – указывают направление, куда важно приложить усилия и внимание.

Основные страхи

Страх быть отвергнутыми социумом

Практически все строят свою жизнь, опираясь на одобрение других. Это может быть социум в целом, либо наиболее значимые для нас люди. Отсюда и растет страх показаться смешными или глупыми, нестильными, не похожими на других и так далее. Причем на поведении это может отражаться в двух крайних проявлениях: полной потере границ и желании быть «хорошим» для всех – либо очень токсичном взаимодействии, когда от человека льется сплошная критика и сарказм.

Страх смерти

Самая сильная и всепоглощающая боязнь. Однако редко кто задумывается о степени ее влияния на жизнь. Проявляться может самыми разными способами: страхом появления неизлечимой болезни, старости, быстротечности времени, новизны и так далее. Спектр достаточно широкий.

Страх потери фертильности

Для женщин такой диагноз страшен вдвойне. С одной стороны, это олицетворяет и ее "смерть", а с другой – это смерть в глазах мужчины. И как следствие – социальная и любовная смерть.

Страх одиночества

Достаточно распространенная боязнь, когда человек неспособен находиться наедине с самим собой. А ведь это нормальная потребность, чтобы понимать себя и внутренние желания, чтобы следовать своему пути. Но из-за страха одиночества мы часто стремимся удалить из жизни эти моменты совсем, цепляемся за окружающих либо наполняем пространство информационным мусором, что не делает нас счастливее.

Страх неспособности полюбить

Своеобразная боязнь чувствовать, доверять другому, строить долговременные отношения.

Что же делать?

Если мы даем этим страхам управлять нашей жизнью, то она превращается в сплошное предательство своей аутентичности, постоянный поиск компромиссов, попытки "остановить время", беспорядочный слив своего ресурса в попытках выживания.

Начать выходить из поля страха и жить своей, наполненной жизнью, можно только поняв вышеизложенные принципы, научившись различать хитрые приемы, которыми оперируют СМИ и маркетологи, загоняя нас в опасения и неполноценность еще сильнее. Важно провести свой внутренний ментальный детокс, а также ревизию внешних источников информации, оставить только полезные и расширяющие.

Вы больше, чем любой из страхов. Ощутив это в своем теле, вы получите контроль над ними, прекратите быть заложниками и станете властителями своей судьбы.

Мудрости вам и любви!

18 июня 2023, 06:17
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Как уберечь себя от негативного влияния окружающих?

Как пережить развод: полезные советы

Как пережить развод: полезные советы
Развод – тяжелый период в жизни, который провоцирует у человека потрясения и эмоциональные переживания. Как бы ни было больно, важно помнить, что выход есть всегда из любой ситуации.

Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков

Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков
Специалист назвал главные "звоночки", которые сигнализируют о зависимых отношениях. Практически каждый современный каждый человек знает, насколько могут быть опасны зависимые отношения.

Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D

Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D
Врач-диетолог предостерегла россиян об опасности бесконтрольного приема витаминов. Еще во время пандемии коронавируса с экранов телевизоров звучали фразы о том, что витамин D помогает бороться с опасным заболеванием.

Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня
Лето в Москве – время радости, праздника и чуда. Концерты, фильмы, выставки – только успевай наслаждаться! ТЕАТР"В списках не значился"Спектакль "В списках не значился" поставлен по мотивам одноименного романа Бориса Васильева о трагической обороне Брестской крепости.

Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40

Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40
Косметолог подробно рассказала о том, как доступными методами уберечь кожу от старения. Мало кто в настоящее время верит в то, что одни лишь кружочки из огурца и маска из сметаны способны заставить кожу лица любой женщины выглядеть лет на 20 моложе.

Выбор читателей

16/06ПтнАдвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной 16/06Птн"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 16/06Птн"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами 16/06Птн"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом 16/06ПтнВ добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре 16/06Птн"Уехать с мужем куда угодно": певица Слава примкнула к Пугачевой