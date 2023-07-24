Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом

Дибров унизил народ Тесты Крошка-сын Тодоренко разбил голову Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом "Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти

Лента новостей

Понедельник 24 июля

10:06Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом 09:45В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя 09:30В Иркутской области в ребенка ударила молния, когда он мылся в бане 08:00Психосоматика женского здоровья: полезные практики и упражнения 06:04SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой 04:13Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят? 02:16Как облегчить реабилитацию после пластики? 00:05Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность? 22:05Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби 20:01ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес 17:45Звездный хирург ответил на обвинения певицы Славы: Не приходила, не выполняла наши рекомендации 17:08Взяли на карандаш: налоговая проверит доходы Бузовой, Бони и Бородиной 15:57Макаревич* недоволен жизнью в Израиле: Почему так чудовищно работают службы? 14:15"Раздевайся": популярная певица вспомнила встречу у Градского дома 11:43Рудковская отчитала певицу Славу за жалобы на изуродовавшего ей грудь пластического хирурга 10:03Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2023 года 08:04Какое время лучше для жизненных перемен: смены работы, переезда, учебы, брака и старта бизнеса? 06:03ТОП-3 устрашающих слуха о пластике 04:045 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта 02:34Романтическое свидание лебедей сняли на видео 00:05Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления 22:21"Вот Коля Цискаридзе": Волочкова снялась в бане после визита друзей 22:215 книг о природе и путешествиях, которые не отпустят вас до последней страницы 21:07"Малыш разбил голову": Тодоренко и Топалов не уберегли сына 20:09Топ-5 неудобных вопросов хирургу 20:03"В силу никчемности денег нет": Дибров унизил клиентов дешевых кафе 18:58"Тяжело жить": Малиновская сообщила о косоглазии из-за пластики 16:01"А что у Оли с глазами?": Тарасов грубо оценил внешность Бузовой 12:44"Вытри слезы": жена оставила Газманову послание на разрыв аорты 11:33"Боже, я не выдержу": превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу 08:27Бузова забронировала отель под свою свадьбу 06:18Видео с псом-художником умилило народ 04:02Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы 02:30Врач раскрыл секрет безопасного загара 00:06Миграцию зайцев-беляков сняли на видео 23:00"Навсегда в наших сердцах": шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца 21:30"Я парень огонь": Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами 20:03"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд 19:05Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале 18:17Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук 17:43"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову 16:25"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней 14:17"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне 13:09Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской 12:59"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию 11:17В Хабаровском крае мужчина выкинул с балкона чужого годовалого ребенка 10:59Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки 10:36"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской 10:18В Махачкале медсестры издевались над пациентом психдеспансера и записывали это на видео 08:00Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом

Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом
47

Каждый день на стриминговый сервис Spotify заливается более 40 тысяч новых песен. Получается, что только за месяц мир пополняется почти полутора миллионами композиций! В этом океане жанров, стилей и направлений легко утонуть. Но корреспондент "Дни.ру" открыл для себя группу, которая точно выделяется в этом потоке.

К французским песням в нашей стране всегда была особая любовь. У нас обожали Эдит Пиаф, Ива Монтана, Шарля Азнавура, Мирей Матье, Милен Фармер и Патрисию Каас. Видимо, с французами было много общего: романтика, любовь к жизни, восприятие красивых мелодий. Да и исторически мы были всегда близки. Поэтому когда белорусская группа Parade of Planets решила работать на французском языке, то явно не ошиблась. Она взяла все лучшее, что есть во французской музыке, переосмыслила и добавила актуальности.

Parade of Planets покоряют сердца слушателей уже семь лет. Запоминающийся трогательный женский вокал в сочетании с фирменным динамичным звучанием полюбился миллионам людей. Слушатели и критики в Латвии, Франции и Греции говорят, что одна из самых стильных по звучанию команд Европы.

И вот новый повод для радости – коллектив выпустил второй альбом под названием LaNuit (фр. "Ночь"). Качественные поп-песни с плотными синти-поп битами и нежным цепляющим вокалом влюбляют в себя в первого звука. Добавьте к этому хорошую поэзию и серьезную смысловую нагрузку, чего лишены многие песни сегодня.

В этих потенциальных хитах романтизм и поп-звучание 80-х удачно сочетается с электронными ритмами 90-х. Тут есть и ностальгический момент – многие песни пластинки напоминают о мелодиях зарубежной эстрады, которые так нравились всем когда-то. Но это лишь эффект. На самом деле, перед нами современное, модное звучание с дышащим мощными эмоциями вокалом. А стилизация выглядит органично.

Фото: пресс-служба

Каждая композиция – образец качественной европейской эстрады, о которой мы стали забывать. Здесь масса красивых мелодий, пассажей, терций, смен ритмов и настроений от песни к песни.

И любая из песен группы La Nuit могла бы участвовать в конкуре "Евровидение". По аранжировкам и подаче песни с этой пластинки идеально соответствуют стилю и духу этого главного музыкального конкурса Старого света. Дискотечные ритмы Mon Empire и Flash, лиричные D’accord и Jamais – тут есть песни на любое настроение. Потанцевать, погрустить, устроить романтическое свидание, отправиться на пробежку – для всех случаев подойдут песни с этой пластинки.

Они проникают в самое сердце.

И, прослушав диск, сразу хочется повторить.

24 июля 2023, 10:06
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Какое время лучше для жизненных перемен: смены работы, переезда, учебы, брака и старта бизнеса?

Какое время лучше для жизненных перемен: смены работы, переезда, учебы, брака и старта бизнеса?
Международный цифровой психолог Алекс Ройтблат ответил на важный вопрос в беседе с "Дни.ру". Мы живем в призме 9 лет.

Основные правила по уходу за наращенными ресницами

Основные правила по уходу за наращенными ресницами
Каждая девушка мечтает иметь густые и длинные ресницы, придающие взгляду глубину и выразительность. Современная индустрия красоты предлагает различные варианты наращивания в зависимости от пожеланий клиента. О том, как ухаживать за ресницами после процедуры, рассказывает Нейла Кетата – лешмейкер, руководитель студий красоты "NeyLashes", судья международных соревнований по наращиванию ресниц, тренер и автор собственной методики "Безопасное наращивание". Наращенные ресницы: секреты популярности Преображение, выполненное опытным лешмейкером, делает глаза ярче и привлекательнее без ежедневного макияжа.

Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе

Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе
Кариес – одно из самых распространенных и коварных стоматологических заболеваний, с которым хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Несмотря на изученность данного патологического процесса, вокруг кариеса продолжает бытовать множество мифов. Их развеет звездный врач-стоматолог Луиза Автандилян. Миф 1.

Какие вещи визуально делают женщин старше

Какие вещи визуально делают женщин старше
Стилист Лена Червова перечислила вещи, которые делают женщин визуально старше.

От Билана до Баскова: все звезды страны приехали в Санкт-Петербург

От Билана до Баскова: все звезды страны приехали в Санкт-Петербург
18 и 19 июля в Санкт-Петербурге состоится музыкальный фестиваль "Белые Ночи Санкт-Петербурга". Два дня хитов и невероятной атмосферы! Особенность фестиваля "Белые Ночи Санкт-Петербурга", который проходит при информационной поддержке "Русского Радио" и телеканала RU.

Выбор читателей

22/07Сбт"Боже, я не выдержу": превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу 22/07Сбт"В силу никчемности денег нет": Дибров унизил клиентов дешевых кафе 22/07Сбт"Вытри слезы": жена оставила Газманову послание на разрыв аорты 22/07Сбт"Вот Коля Цискаридзе": Волочкова снялась в бане после визита друзей 23/07ВскРудковская отчитала певицу Славу за жалобы на изуродовавшего ей грудь пластического хирурга 22/07Сбт"А что у Оли с глазами?": Тарасов грубо оценил внешность Бузовой