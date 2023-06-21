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"Еж-ягода": чем хороша ежевика и почему она так называется

"Еж-ягода": чем хороша ежевика и почему она так называется
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Сладка ягода в лес поманит, щедрой спелостью удивит. Сладка ягода одурманит, горька ягода отрезвит!

Ежевика — ценная ягодная культура, которая с виду очень напоминает малину. С точки зрения биологии они действительно как сестры, обе относятся к роду Рубус и семейству Розовые.

Обычно ежевика цветет в первой трети лета. Между зеленых и зеленовато-фиолетовых листьев появляются аккуратные цветочки, которые манят пыльцой пчел со всей округи.

Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В народе плоды этого полукустарника прозвали черной малиной, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Хотя ежевика совсем другая не только по цвету. Она отличается вкусовыми качествами и составом. Сочные кисло-терпкие ягоды содержат витамины, минералы, органические кислоты.

Фото: Ottfried Schreiter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Еще одно название этого чуда природы — "еж-ягода". Растение ассоциируют с колючим представителем фауны неспроста. На ветках полукустарника есть колючки, похожие на иголки со спины ежика.

Ежевика способствует оздоровлению разных систем организма. Свежие ягоды ускоряют метаболизм, снижают холестерин, укрепляют иммунитет. При диабете на них налегают, чтобы снизить уровень сахара. Рекомендуют употреблять кисловатые плоды и для профилактики опухолевых процессов.

Фото: imagebroker/Tom Mueller/www.globallookpress.com

А еще "еж-ягода" прекрасно подойдет для домашних заготовок. Варенье из ежевики — просто сказка! Портал "Вести Подмосковья" отмечает, что и мед получается необычный, редкий и прозрачный по консистенции.

Фото: Tom Schneider/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Любители сладкого могут украсить ягодами домашнюю выпечку. Ее уместно добавлять к десертам, например, в креманки с мороженым. Молочные коктейли, морсы и смузи тоже никто не отменял. Ежевика придает напиткам изысканный аромат, не говоря уже о приятных вкусовых ощущениях.

Фото: imagebroker/Marina Horvat/www.globallookpress.com

21 июня 2023, 08:40
Ежевика. Фото: C. Huetter/blickwinkel/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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