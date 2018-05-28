Рецепт летнего торта с ягодами
Вам понадобится: 2 горсти сырого миндаля, 2 горсти обжаренного кешью, 30 фиников, 3 баночки греческого йогурта, свежие ягоды и фрукты по вкусу (клубника, малина, ежевика, голубика, киви). Можете смело экспериментировать и использовать сезонные продукты по своему вкусу.
Способ приготовления:
Для основы небольшого торта измельчаем в блендере две горсти сырого миндаля и две горсти кешью. Добавляем 30 фиников без косточек и перемешиваем в блендере.
Готовую смесь выкладываем на пергамент в форму. Плотно разравниваем. Сверху смазываем греческим йогуртом и выкладываем фрукты и ягоды по вкусу. Убираем в холодильник на 30 минут.
Получается вкусный десерт без ложки сахара, сочный за счет йогурта и фруктов. То что надо летом!
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