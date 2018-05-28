Рецепт летнего торта с ягодами

Наступил ягод и фруктов, а значит пришло время полезных десертов. Dni.Ru советуют приготовить торт без выпечки и сахара со всеми ягодами и фруктами, которые вы любите. Быстрый, легкий и очень вкусный, он готовится всего за 20-30 минут.

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