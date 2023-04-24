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Как уберечь себя от негативного влияния окружающих?

Как уберечь себя от негативного влияния окружающих?
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Что такое негативное влияние окружающих и как от него защититься?

В чем заключается негативное влияние других людей?

В упрощенной форме негативное влияние можно свести к трем форматам:

1. Ментальное. Это значит, что люди вам внушают отрицательные мысли. Например, вам говорят, что у вас ничего не получится, вы провалитесь и т. д. Но это не реальные факты, а просто предположения. Ведь никто не может знать будущее наверняка.

Как защититься? Чтобы справиться с этим воздействием, надо выйти из контакта с таким человеком. Прервите общение с ним: уйдите в другую комнату, выключите ноутбук или телефон. Глубоко подышите и примите мысль: "может, будет так, а может – нет. У людей нет способности точно предрекать, что и когда произойдет. Они ничего не знают, они просто уверены в своем мнении. Но уверенность не означает знание и компетентность".

Ментальное негативное влияние является самым простым в плане защиты. Как только вы перестаете верить источнику и понимаете, что он просто гадает на кофейной гуще, его воздействие на ваше сознание резко ослабевает или полностью исчезает.

2. Эмоциональное влияние. Данный вид воздействия намного серьезнее. Современный мир постоянно провоцирует нас на эмоции. Влияние оказывают новости, реклама, соцсети, друзья, подруги и др. Через эмоции нами куда проще управлять, чем через ум. Это умом мы можем посмеяться над идеей "доллар по 200 рублей", которую нам активно навязывали в интернете. Но страх потерять накопления может обнулить нашу способность критически мыслить.

И мы еще более уязвимы, когда разговор заходит о нашей внешности, молодости, привлекательности, отношениях. Здесь гораздо легче включаются страх, сомнения в себе, ревность, зависть и другие отрицательные эмоции. Вовлекаясь в эти чувства, мы с готовностью тратим деньги на косметику или красивую одежду, сливаем свою энергию какому-то "энергетическому вампиру". Тому, кто провоцирует нас на эмоции, а потом просто упивается нашей реакцией.

Как защититься? Чтобы избавиться от такого влияния, для начала надо принять свою эмоциональную природу и понять, что эмоции – это не плохо. Плохо, когда они беспорядочные. Если вы хотите быстро вырваться из эмоционального хаоса, выполните практику: сядьте в спокойном месте, положите правую ладонь в центр груди, а левую – под пупок. Сделайте 3-5 глубоких медленных вдохов и выдохов на счет 4. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот, одновременно произнося звук "Ха-а-а-а". Потом сфокусируйте свое внимание на ощущениях под ладонями и скажите фразу: "Да, это я. Я здесь. Все хорошо". Вы удивитесь, насколько быстро улучшится ваше эмоциональное состояние.

3. Энергетический уровень. Это самый тонкий уровень влияния. Тысячи лет назад в Древнем Египте и Китае уже знали, что наши органы вибрируют на разных частотах, что у них разная длина волны и пр. Да и сейчас ученые со всего мира совершают множество открытий в части вибрационной природы человеческого тела. Например, несколько лет назад американские ученые установили, что наши клетки "звучат", а тело словно поет. Конечно, внутри нас не играет симфонический оркестр. Это скорее какофония. Тем не менее специалистам удалось даже записать это исполнение.

Функция волны – это передача энергии. Когда мы находимся в компании с людьми в плохом психоэмоциональном самочувствии, мы перенимаем у них это состояние. А уж если они делают это намеренно, пытаясь вывести нас из себя, то такой процесс передачи негатива особенно силен.

Как защититься? Есть несколько простых способов снять этот негативный заряд. Например, принять горячую ванну с морской солью. Если у вас вместо ванны душ, можно натереться медом и солью, а потом смыть их с себя. Еще один вариант – окурить себя и помещение белым шалфеем, можжевельником или ладаном. Техники окуривания есть во всех культурах. Это своего рода принятие энергетического душа, который поможет избавиться от отрицательного заряда энергии.

Не забывайте о том, что право последнего голоса всегда остается за вами и за вашей волей. И никто не может оказать на вас больше влияния, чем вы сами!

24 апреля 2023, 00:32
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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