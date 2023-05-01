Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер

Какая ресторанная концепция будет востребована за пределами Садового кольца?



Вопрос не праздный, и ответ на него каждый ресторатор находит сам, обычно путем проб и ошибок. С одной стороны, на ужин москвичи привыкли выезжать в центр, более того, часто ищут интересные места преимущественно в границах Бульварного кольца. С другой – есть много людей, которые с удовольствием поели бы поближе к дому, но все-таки в приличном заведении, а не в заурядной забегаловке на районе. Scirocco имеет неплохие шансы оказаться именно таким рестораном.



Речь идет о заведении на улице Шухова, которое открылось несколько месяцев назад, но все это время продолжало искать оптимальный формат. В итоге на кухню пригласили Павла Беляева, повара с солидным опытом работы в таких знаковых столичных проектах, как Adri, Wine&Crab, AQ Kitchen и "Аист", да со стажировками у блестящих мишленовских шефов Марка Фоша, Адриана Кетгласа и братьев Березуцких. Буквально на днях он запустил, наконец, новое меню.

Последнее – вслед за названием проекта – отсылает к гастрономическим традициям большого средиземноморского региона, пусть и с выраженными апеннинскими акцентами. Здесь найдутся и хумус с печным баклажаном, и зеленый салат, и крудо из гребешка, и луковый суп со скаморцей, и пицца с моцареллой и чоризо, и паста (разумеется, ручной выделки) с горгонзолой, и палтус с рисом неро венере, и баскский чизкейк. Все очень добротное, аккуратное, с хорошо сбалансированным вкусом. И даже как будто простое, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что это впечатление обманчиво.

Например, крудо дополнено соусом на основе мангового пюре и васаби, дрессингом из имбиря и юдзу, свежей малиной и капелькой масла эстрагона. В зленом салате помимо зелени и овощей нашлось место для эдамаме, конопляных семечек, кунжутного масла, понзу и мицукана. А хумус приправлен кедровыми орешками и копченой паприкой.

Аньолотти из приятного, в меру упругого теста Беляев начиняет мясом томленого ягненка, смешивая нежнейший фарш с сумахом, сливочным сыром и вялеными томатами, а заправляет демигласом с толикой печеного чеснока, муссом из пармезана и зеленым маслом. Утиную ножку конфи дополняет морковным кремом, запеченным бататом и пудрой из сублимированной клюквы. А палтуса с неро венере украшает пеной пулет из овощного соуса на основе фенхеля, порея и шалота.

Словом, в Scirocco правильная и, как минимум, нескучная еда. Такую и внутри Садового кольца встретишь нечасто.

Средний счет – 2 500 рублей.