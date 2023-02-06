Делай как чувствуешь: как выбрать наиболее эффективный способ изучения языка для себя

Иностранный язык доступен каждому.

К сожалению, изучение иностранного языка часто ассоциируется у многих с тяжелой и неприятной работой, многочасовой зубрежкой, выполнением скучных упражнений и психологическим дискомфортом. Но освоение нового навыка не обязано быть наказанием! О том, как заговорить на английском легко и с удовольствием, "Дни.ру" рассказала Наталия Тутанцева — опытный преподаватель школы ВКС (стаж более 20 лет), эксперт по программам подготовки к кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ.

Без чего обучение невозможно

Конечно, пословица "Без труда не выловишь рыбку из пруда" справедлива, но следует добавить: без радости от процесса никакую рыбку ловить не захочется.

Дисциплины и решимости хватит на день, месяц, полгода: потом любые занятия будут заброшены, если человеку нужно совершать над собой усилие, чтобы к ним приступить. Поэтому секрет успешного изучения иностранного языка — в том, чтобы вам было весело и интересно.

Как найти метод, подходящий именно вам

Язык – предельно естественный инструмент для людей в отличие, скажем, от математики или физики. Речью как способом коммуникации пользуются абсолютно все с младенчества. Следовательно, лучший способ освоить язык — это начать применять его в максимально органичной для себя среде.

Иными словами, если вы любите кино — смотрите любимые фильмы на языке оригинала. Субтитры помогут, но только не переведенные. Если вы развернуты к творчеству, почему бы не записаться на курсы рисования или другие мастер-классы онлайн на английском языке. Главное — начать, а багаж знаний пополнится сам собой, если к цели изучения языка добавится живой, личный интерес.

Как сделать английский частью повседневности

Показатель свободного владения языком — способность думать на нем. Не ограничивайтесь часами, отведенными для занятий.

Например, отправляясь на шопинг, поиграйте в игру с самим собой: представьте, что посещаемые магазины находятся за границей. Вспомните, как называются по-английски вещи, которые вы покупаете. Сформулируйте, что нужно спросить у продавца. Если каких-то лексических единиц не хватает — прямо на месте поможет встроенный в телефон словарь. Что касается правильности построения предложений, можно потом свериться со своим учителем, но главное — не отсутствие ошибок, а способность выразить мысль!

Будьте активны, проявляйте любопытство, делайте язык частью того, что вы любите — и эффект не заставит себя ждать!

