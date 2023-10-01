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Воскресенье 1 октября

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"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение

"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение
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Вадим Шлыков

Вадим Шлыков

 предприниматель, основатель и руководитель группы компаний в сфере экологии

У каждого человека есть близкое окружение со своими убеждениями. В детстве оно во многом формирует наши взгляды на жизнь и самооценку. Если девочка с ранних лет слышит, что она красивая, во взрослом возрасте ее вряд ли получится убедить в обратном. Она уверена в себе и не обращает внимания на неконструктивную критику. Но есть и обратные примеры, когда близкие заставляют сомневаться в своих способностях. Рассказываю, что делать в таких ситуациях.

Как распознать токсичных людей

Не каждый человек решается воплотить свои мечты в реальность. Причины могут быть не только в способностях человека или в особенностях его характера, но и в окружении, которое мешает развиваться. Токсичные люди отравляют нашу жизнь, иногда не подозревая об этом. Некоторые даже уверены в своей пользе и считают, что без них сложно обойтись.

Вычислить "ядовитых" родственников и друзей можно по нескольким признакам. Итак, они:

обесценивают чужие желания

Реакция таких людей на любые новости и планы на будущее заранее известна: они высмеивают и сомневаются, говорят о том, что ничего не получится. Поддержку в их лице ждать бесполезно, так как они не верят в успех собеседника. Такая ситуация крайне опасна для самооценки и может заставить забыть о своих желаниях

редко бывают чем-то довольны

Мрачное выражение лица токсичного человека портит настроение и заставляет задуматься о том, чем он недоволен — вдруг причина в нас? Общение не приносит радости и вызывает негатив.

дают непрошенные советы

Токсичное окружение нарушает личные границы и дает рекомендации, хотя о них никто не просит. Такие советы вредны, поскольку, как минимум, не дают прожить ситуации самостоятельно.

пытаются манипулировать

Токсичные личности пытаются встроить в нас свои ожидания. И если ничего не выходит, то они оказывают давление через чувство вины и демонстрируют обиду. Довольно часто так ведут себя самые близкие люди. Они начинают упрекать в том, что вложили в нас много сил, финансов или других ресурсов. Не все выдерживают такой прессинг и в итоге сдаются, действуя по желанию манипулятора

Что делать с токсичным окружением

Когда вы понимаете, что близкие люди оказывают негативное влияние на ваше развитие, личное счастье, карьерный рост, с этим нужно бороться. Чтобы добиться в жизни своих целей и избавиться от токсичного давления, воспользуйтесь советами:

На время прекратите общение

Можно устроить отпуск или перейти на дистанционную работу и временно уехать в другой город, чтобы оказаться полностью в новом окружении. Отсутствие негативного общения пойдет на пользу и поможет разобраться в себе. В дальнейшем, если не можете позволить себе полностью сменить круг общения, — отдалитесь от людей, которые отравляют вашу жизнь. Не нужно ничего объяснять, просто найдите новые увлечения или погрузитесь в работу.

Обратитесь за помощью к наставнику

Если вы понимаете, что не можете самостоятельно противостоять токсичным людям из окружения, — найдите себе наставника, который уже находится в точке Б, к которой вы идете, в бизнесе или просто в сфере ваших интересов. Он поможет разобраться в ситуации и подскажет, как из нее выйти. Наставник подсветит несколько простых идей, которые он уже проверил на личном опыте. Да, это, скорее всего, стоит денег, но поверьте, вы сэкономите огромное количество времени. Помните, жизнь одна, хватит тратить ее на токсичных людей. Вы можете достичь больших результатов уже завтра.

Идите своей дорогой

Всегда найдутся люди, которые будут осуждать и отговаривать. Они просто не хотят, чтобы у вас что-то получилось, ведь им придется объяснять самим себе, почему не получилось у них. Такие люди не желают, чтобы вы стали лучше, поэтому не нужно прислушиваться к их словам. Поверьте в себя и не отказывайтесь от своей мечты.

Не бойтесь поражений

Жизнь состоит не только из взлетов и побед, поэтому не считайте поражения и мелкие неурядицы чем-то трагическим. За черной полосой обязательно будет белая. В такие моменты мы очень уязвимы и, если рядом окажется токсичный человек, он заставит сомневаться в своих силах. Не допускайте этого и пресекайте разговоры о неудачах

Понимание проблемы и желание решить ее — важный шаг на пути к успеху. Не отказывайтесь от своих желаний и не позволяйте окружению отравлять вам жизнь. В конце своего пути люди, как правило, сожалеют о том, что не сделали все возможное для исполнения мечты. Пробуйте, ошибайтесь и заново пробуйте. Успех не за горами.

1 октября 2023, 06:16
Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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