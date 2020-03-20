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Lifestyle

Как правильно загадывать желания

Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Цели, которые мы ставим перед собой на протяжении всей жизни, – странный предмет. Радость от их достижения, вроде бы, есть, но через день или два она быстро проходит. 
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Иными словами, получив то, что хотели, мы перестаем это ценить и зачастую приходим к мысли, что "трофей" был сильно переоценен. В процессе достижения цели мы переживаем, волнуемся. И чем чаще терпим фиаско, тем сильнее разочаровываемся в себе. В итоге человек оказывается в замкнутом круге, где неудовлетворенность является и отправной, и финальной точкой.

"Дни.ру" спросили у психолога Айны Громовой, что значит правильная цель и узнали, как и для чего проводить ревизию собственных жизненных задач.

"Все желания человека продиктованы какими-то мотивами. В каждом из них человек видит для себя тот или иной позитив, так как никто себе плохого не хочет. Другой вопрос – насколько мы компетентны в плане выбора приоритетов? Именно некомпетентность в выборе, куда мы будем инвестировать свое время, мысли, эмоции, обычно выходит боком и приводит к разочарованию", – первым делом отметила Громова.

Обезьяна и инсайт

Но перед тем, как рассказать о том, как избежать разочарования, перенесемся в 1914 год на остров Тенерифе. Именно туда привезли шимпанзе по кличке Нуэва, за которой наблюдал немецкий ученый Вольфганг Келер. Нуэва сидела в клетке, когда ей дали палку. Покрутив деревяшку пару минут, животное потеряло к ней интерес и отбросило в сторону. Через 10 минут перед клеткой поставили корзину с фруктами. Вот тут-то и случилось то, за что Келер после получил Нобелевскую премию.

"Нуэва кинулась к тарелке с лакомствами, но не смогла их достать из-за решетки. Затем она начала давить на жалость – плакала и всячески показывала, что хочет фрукты. Но когда поняла, что никто ей не поможет, упала на спину и устроила истерику, которая продолжалась семь минут", – уточнила Айна Громова.
Далее произошло удивительное. Успокоившись, Нуэва резко вскочила, схватила палку, которая все это время лежала рядом, и с ее помощью пододвинула тарелку к себе.
"Это момент озарения Вольфганг Келер назвал инсайтом", – сказала психолог.
Иными словами, Нуэва помогла немцу сделать вывод о том, что шимпанзе руководствуются не только инстинктами, но и умеют мыслить.

Фото: Exclusivepix Med/www.globallookpress.com

Желания и возможности

В истории с Нуэвой кроме очевидной гордости за обезьяну есть небольшое "потайное дно". У животного были все условия (палка), чтобы достичь желаемого (вазы с фруктами). Совсем иначе бы ситуация сложилась, если бы высоко над ее клеткой повесили связку бананов, до которой никак нельзя было бы дотянуться.

"Неважно, устраивала бы она истерику или тщетно прыгала за ними неделю. Бананы все также были бы не доступны дя нее. В результате животное просто истощило бы все свои ресурсы. То же самое происходит и с человеком, когда он переоценивает свои возможности. Часто мы инвестируем в какое-то желание, делаем его своей целью, но это в данный момент недостижимо. В этом заключается основная причина неврозов", – считает психолог.

Раз уж мы начали приводить в пример животных, то обратимся за правильным поведением ко льву. Представим, что хищник лежит на берегу реки и видит, что на противоположной стороне пасется антилопа. Максимум, что он сделает, это облизнется. Лев не будет страдать от осознания того, что сейчас он не может получить антилопу. Лев реалист. Царь зверей найдет пищу на своей стороне реки, съест ее и будет жить счастливо. Однако часто люди ведут себя не как лев, а как Нуэва – прыгают до бесконечности за бананами, растрачивая весь свой ресурс на недостижимую цель.

"Для того, чтобы личность была здоровой, она должна понимать свои нынешние возможности и свои ограничения. Когда человек осознает, что ему доступно и работает над собой, постепенно расширяя границы своих возможностях, то он сможет продвинуться к более высокой цели. Если же он замахнется на цель, которая находится вне границ его возможностей, то это будет неконструктивное поведение. Оно вызовет серьезное разочарование", – отметила Громова.

Также эксперт подчеркнула, что часто сильная нужда отключает стратегическое мышление, поэтому если не можете, но очень хотите понять "стоит ли игра свеч", то важно успокоиться и перестать бездумно желать. Желайте умно.

Неврозы и успех

Известно немало историй, когда успешные люди, добившиеся всего, чего только можно, впадают в депрессии и мучаются неврозами. Такое поведение также напрямую связано с целями. Одни, выполнив свой план-максимум, мучаются в поисках новой цели. Им скучно. Другие очень сильно злятся, когда, имея власть, все равно не могут получить желаемого.

Фото: imageBROKER.com/www.globallookpress.com

"У успешных людей очень высокий процент неврозов связан с тем, что они не согласны признавать свои ограничения. У многих от успеха на голове "вырастает" корона, и их травмирует само понимание, что они не могут влиять на абсолютно все, что пожелают. Например, изменить других людей. Влиять могут, но изменить нет. В этом и заключается еще один болезненный фактор неправильного целеполагания – отказ признавать субъектность другого человека", – подчеркнула психолог.

Что касается мучений после достижения цели, то здесь в зону риска попадают абсолютно все. Причина банальна – так устроена человеческая психика.

"Наша психика считает нецелесообразным инвестировать длительное время в постоянно присутствующий в жизни стимул. Зачем вкладывать эмоции в то, что у нас уже есть? Постепенно то, чем мы уже обладаем, мы начинаем воспринимать как данность. Новый автомобиль вас безумно радует когда вы выезжаете из автосалона, но через месяц такого восторга уже не будет, а через год машина будет восприниматься спокойно, нейтрально. Так происходило и будет происходить всегда, так как наш организм настроен на оптимизацию ресурсов. Когда человек достигает цели, он счастлив всего несколько дней. Поэтому важно уметь ставить себе новые цели, при этом понимая, где ваши возможности, а где ограничения", – сказала Айна Громова.

Ревизия целей

Желать и ставить цели безусловно нужно, ведь это своего рода маяк, на который человек ориентируется, двигаясь в своей жизни, как корабль.

"Вспоминается поговорка: "Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным", поэтому цели ставить нужно. Также важно периодически проводить ревизию целей, так как со временем многое теряет актуальность. Цели – не исключение", – отметила психолог.

Ревизию делать очень просто, но подходить к этому следует осознанно. Важно понимать, строя пирамиду целей, что вся ответственность за распределение приоритетов лежит только на вас.

Фото: imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Итак, вот пошаговый план:

  • Нарисуйте на листе А4 большой треугольник и выделите три части – основание, середину и верхушку.
  • В основании (широкой части) пропишите базовые цели – те вещи, которые определяют суть вашей жизни. Запишите туда ключевые направления, в которые вы будете 100% себя инвестировать. То, без чего ваша жизнь будет не полноценной.
    Например, семья, карьера.
  • В середине укажите желательные, но необязательные цели. Сюда можно отнести приоритеты, без которых вполне можно прожить.
    Например, вы пойдете учиться на гитаре, как только у вас появится возможность, а пока это может подождать.
  • В верхушке укажите так называемые цели-паразиты – от которых надо отказаться. Можете даже перечеркнуть их для наглядности. К таким целям можно приписать все проекты, которые тянут из вас энергию. Например, вы все никак не запишитесь в спортзал или не начнете учить английский. То, что вы избавитесь от этих "хвостов" вовсе не значит, что вы сдались. Это значит, что вы осознаете, что на данном этапе они неактуальны и просто тянут из вас ресурсы на непродуктивное переживание вины. Любая эмоция инвестируется нашим же жизненным ресурсом, а в этом случае получается, что силы выброшены, а результата так и нет.

Ревизия целей нужна для того, чтобы:

  • Проанализировать, насколько существующие цели актуальны.
    Иногда жизненные приоритеты меняются.
  • Сконцентрировать внимание на важных моментах.
    В повседневности легко запутаться в том, что стоит внимания, а что – нет.
  • Отследить "где я сейчас" и увидеть, насколько эффективно было потрачено время, и что было достигнуто.

Это поможет снять какие-то сомнения и тревогу. Осознать, какие навыки нужно развивать. Определить действия, которые необходимы для достижения дальнейшего результата. Лучше все цели записывать на бумаге. Это поможет структурировать мысли и исключить аморфности действий.

20 марта 2020, 19:11

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