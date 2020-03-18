Виртуальная афиша: чем заняться на карантине

Вот уж действительно – интернет изменил нашу жизнь. Несмотря на меры, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, отмену массовых мероприятий и ограничения передвижений, люди не оказываются в изоляции. Для тех, у кого есть выход в глобальную сеть – открыт весь мир. Более того, многие онлайн-сервисы и площадки сделали на время карантина свои подписки бесплатными. О том, куда можно "сходить", не выходя из дома – читайте в обзоре "Дни.ру".

Книги



Сервис электронных книг ЛитРес, совместно с издательством "Альпина", открыл бесплатный доступ (промокод GIFT_STAYHOME) к десяткам бестселлеров, которые помогут скрасить время "самоизоляции", обзавестись новыми знаниями и провести это время с пользой. Список книг можно посмотреть здесь.

Сервис аудиокниг Storytel объявил о том, что все новые пользователи получат 30 дней бесплатного доступа ко всей имеющейся библиотеке.

Кино

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам. Теперь зрители смогут свободно, по промокоду или за символический 1 рубль посмотреть контент на таких сервисах, как "КиноПоиск HD", Premier, Okko, More.tv, Ivi , Nonfiction.film.

Музеи

Прикоснуться к прекрасному можно при помощи сервиса Google Arts & Culture, где собраны экспонаты из более чем 1200 ведущих музеев и архивов, которые захотели показать сокровища мировой культуры. Там можно посмотреть коллекцию шедевров Третьяковской галереи, прогуляться по Русскому музею или походить по музею Ван Гога в Амстердаме.

Искусство

На официальном youtube-канале компании Apple Россия выложили видео с изумительным пятичасовым кинопутешествим по Эрмитажу в сопровождении чарующей музыки. Снято в 4K одним дублем на iPhone 11 Pro. Всем любителям прекрасного обязательно смотреть здесь.

29 марта можно будет бесплатно посмотреть трансляцию балета Большого театра "Ромео и Джульетта" на музыку Прокофьева. Будет показана запись от 21 января 2018 года. Также бесплатные трансляции на период карантина анонсировали Metropolitan Opera, Венская опера, Баварская государственная опера и другие.

Александринский театр объявил о временном уходе в "онлайн". Некоторые спектакли и творческие встречи будут показывать на официальном сайте театра и на его страничках в соцсетях. Расписание событий можно узнать здесь.

Яндекс весь март будет показывать на главной странице трансляции спектаклей. С расписанием можно ознакомиться здесь.

28 и 29 марта Московский театр на Таганке проведет онлайн запланированные премьерные показы спектакля "Снегурочка". Подробности можно узнать на официальном сайте театра.

Трансляции выкладываются и на сайте Государственного академического Мариинского театра. Расписание и сами трансляции и видеоархив можно найти здесь.

Волшебную музыку можно послушать онлайн на сайте Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича. Профессиональные музыканты исполняют музыку Чайковского, Бриттена, Шостаковича, Малера и других легендарных композиторов.

Лекции и образовательные программы

На платформе "Открытое образование" можно бесплатно пройти почти 500 онлайн-курсов по самым разным направлениям от ведущих вузов России, среди них МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ, Университет ИТМО и другие.

Stepik — еще одна большая образовательная платформа с бесплатными курсами на любой вкус – от подготовки к ЕГЭ по русскому языку до основ генной инженерии.

Также на время карантина предоставили пользователям бесплатный контент такие образовательные платформы, как "Нетология", GeekBrains, Bang Bang Education и другие.

Проект "Арзамас", посвященный истории культуры, добавил возможность бесплатно подписаться на "Радио Arzamas" до 15 апреля, использовав промокод КАРАНТИН. Самые новые курсы и много интересного можно найти на официальном сайте проекта.

Окунуться в космические глубины можно в видео-галерее NASA, где бесплатно размещены красочные видео в высоком разрешении.

Музыка

20 марта рок-группа "Би-2" проведет бесплатный онлайн-концерт. Живые "оффлайн" выступления пришлось перенести, но музыканты решили не оставлять своих поклонников без своих песен, а заодно привлечь внимание общественности к проблеме борьбы с вирусом. В официальном сообщении коллектива говорится: "Мы сыграем онлайн-концерт для наших слушателей со всего мира. В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга". Точное "место" и время пока не названы, но следить за ситуацией вы можете на официальном сайте группы или страничках в соцсетях.

Сервис Яндекс.Музыка доступен без ограничений по промокоду POKAVSEDOMA в дополнение к КиноПоиск HD вместе с другими возможностями в Яндекс.Плюс. Активировать промокод можно здесь.

