Как пить не пьянея

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына
"Так быть не должно": люди заметили странности с Крымским мостом
"Вынужденная мера и огромный стресс": Варум объяснила причину эмиграции из России
Обнародована личная переписка Мишустина после назначения премьером
Необычная внешность сына Собчак поразила россиян
партнеры
Среда 29 января
Лента новостей
17:18
Земляне испугались конца света из-за летящего к планете гигантского астероида
17:00
В Москве проломили череп автору биографии Юрия Лужкова
16:55
"Ты делаешь то, что нельзя": Лолита призналась в пагубной зависимости
16:43
Грозит России "сахарным концом": обиженного Лукашенко поймали на горячем
16:23
Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом
16:10
Молодую жену Петросяна заподозрили в беременности из-за огромного живота
16:06
В Геликон-опере состоится премьера уникального оперного спецпроекта
16:02
Известная актриса пришла на вечеринку без трусов
15:48
Иностранцев обяжут показывать медицинские справки при въезде в Россию
15:41
Будет тройня?: первое фото пузатой Анны Курниковой
15:20
Предотвратить рак можно с помощью прививки
15:11
Покалеченная Орбакайте оказалась в эпицентре землетрясения
14:51
"Рассекла мне голову": избитый любовницей Маликов рассказал подробности
14:51
"Какой малыш!": Баскова поздравляют с пополнением в семье
14:49
"Я рад": Сергей Гармаш о смерти Галины Волчек
14:37
"Подонки и мрази": украинцы взвыли от обманщика Зеленского
14:37
Под Петербургом в общежитии произошла поножовщина
14:19
"Хватит молодиться": Костюшкина крепко приложили
13:57
В Чебоксарах неизвестный в маске Гая Фокса попытался ограбить банк (видео)
13:46
Центральный рынок в центре Москвы станет новым фуд-кортом Года Нисанова и Зараха Илиева
13:30
Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
13:29
Беременную супругу Эрнста без макияжа сравнили с чучелом
13:27
Под Архангельском разъяренный подросток бросил нож в сотрудника ГИБДД
13:06
"Я в панике": Борисова сделала признание
13:03
Москвич написал заявление на девушку с "коронавирусом"
13:00
Автобус вылетел на застрявшую на дороге Аллу Пугачеву
12:45
Володин назвал кощунством попытки Польши и Украины переписать историю
12:33
В центре Москвы строительный кран упал на человека
12:22
В Подмосковье мужчина отравил четырехмесячного сына снотворным
12:10
"Лежит бездыханная": эксперт о состоянии онкобольной Заворотнюк
12:05
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
12:00
Двое погибли, семеро пострадали: под Ростовом произошла страшная авария
11:37
Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге
11:35
Вляпавшаяся Макарская раскрыла всю правду о контакте с мужем Милявской
11:33
Снимок беременной Слуцкой стал сенсацией
11:24
Сила вакцины: как Россия дала отпор эпидемии гриппа
11:16
Заражен коронавирусом: людей призвали отказаться от популярного фрукта
11:15
Пятерых экс-полицейских задержали по делу Голунова
10:52
В Красноярске мать и ребенка обнаружили мертвыми
10:46
Ирина Отиева объявила о болезни после выхода скандального шоу
10:45
"Пока не подводили": 40-летняя звезда сериала "Кухня" Подкаминская показала кормилиц
10:44
"Не позорилась уж бы!": исхудавшую Муцениеце перестали узнавать
10:36
Доллар и евро ударили по рублю
10:22
В центре Москвы мужчину обокрали на 3,4 миллиона рублей
10:08
Вдову Лужкова перестали искать
09:55
Бывший любовник Аллы Пугачевой обвенчался с женой
09:47
Миддлтон публично оконфузилась
09:43
Заставляли попрошайничать: двое жителей Тольятти похитили инвалида
09:20
Определена самая дорогая съемная квартира в Москве
09:09
Поступила информация о разводе Заворотнюк и Чернышева
08:54
Эпидемии не избежать? Названа дата появления коронавируса в России
08:45
"Не узнать": вид Пугачевой и Киркорова вызвал шок
08:31
Андрей Малахов вывел в свет беременную жену
08:18
Муж сорвался после вопросов о расставании с Гагариной
08:04
Стала известна дата родов Анны Курниковой
06:04
День рождения Колобка, магические обряды и недоверие к святому: 30 января
04:07
"Может дойти до серьезных вмешательств": Аните Цой грозит операционный стол
04:05
"Да, король": интимные ласки Потапа и Насти Каменских попали в эфир
00:03
"Главное, чтобы не было перевеса": актер сериала "Полицейский с Рублевки" о главе Минкульта
21:33
Облегающее платье выдало беременность Ольги Бузовой
21:24
Самарская чиновница заказала убийство мужа и попала впросак
21:09
"Вакцины не будет": ученый из Петербурга честно о коронавирусе
20:58
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
20:50
"Вызывает опасения": хирург откровенно о резко изменившемся лице Пугачевой
20:38
В России разработали систему слежения за Арктикой
20:14
"Сволочи!": 85-летняя Фатеева взбесилась из-за подлого вранья
20:12
Мужчина закурил после нападения кота в Москве и чуть не сгорел
20:10
Китайский коронавирус в России: появились данные о трех заболевших
20:03
Бросили студентов на убой: как украинцы начали гордиться позорным провалом
20:02
Названа дата создания вакцины против коронавируса в России
19:30
"Больной человек": скандальному поведению Зеленского нашли страшное объяснение
19:26
"Чушь несет": посланного на три буквы Боярского окунули лицом в грязь
19:19
"Призвал господь раба": Шнурова разнесли за издевку над смертью протоиерея Чаплина
19:02
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
18:52
Володин провел заседание попечительского совета ВГИК
18:24
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за русского языка
18:07
Ученые разработали рецепт идеального кофе
18:06
"Полное отсутствие творческой мысли": стареющую Пугачеву гонят с телевидения
18:05
Эммануил Виторган вновь появится в сериале "Склифосовский"
18:03
"Ирина и сама понимает": истощенную Аллегрову погнали к врачам
17:59
Киркоров и Басков могут спать спокойно: звезда сериала "Полицейский с Рублевки" отказалась штурмовать шоу-бизнес
17:47
Ученые признали бессилие из-за китайского коронавируса
17:43
"Садизм и разврат": челябинцы просят не пускать рэпера Элджея в город
17:26
Кузя из сериала "Универ" после развода спутался со стриптизершей
17:21
Оскорбивший верующих выпуск "Вечернего Урганта" удалили
17:13
"Сколько гонору": Украину подняли на смех за претензии к Италии
16:58
"Я это делаю практически с детства": Мороз неделю ходила голой на глазах у коллег
16:54
"Я человек искусства": как актер сериала "Полицейский с Рублевки" вжился в роль гея
16:47
Поргина озвучила последние слова умирающего Караченцова
16:32
Как передается коронавирус: данные китайских экспертов
16:22
"Таких мощных у меня еще не было!": Волочкова раздвинула ноги перед мускулистым красавцем
16:06
С прокурором шутки плохи: обритый налысо Ургант взмолился о прощении после скандала с верующими
16:06
Звезда "Интернов" Глинников лишился неприлично дорогого телефона после ограбления в Москве
15:55
"Своеобразные люди, немножечко туповатые": звезда "Полицейского с Рублевки" о пробах и выходе нового сезона
15:53
Никто из артистов не пришел на юбилей Ирины Отиевой
15:45
Роскошная и цветущая: Зудина вызвала оторопь на показе "Содержанок"
15:26
"Будет хуже": Тарасова взорвалась из-за униженных российских фигуристок
15:24
Раскрыт новый способ заражения коронавирусом: люди в панике
15:00
"Зашли, накакали и ушли": Наталья Андрейченко откровенно о нападении
14:52
"Настоящая обжора": Семенович взвыла из-за лишнего веса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вляпавшаяся Макарская раскрыла всю правду о контакте с мужем Милявской
Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге
"Какой малыш!": Баскова поздравляют с пополнением в семье
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
Двое погибли, семеро пострадали: под Ростовом произошла страшная авария
Lifestyle

Как пить не пьянея

Фото: Columbia Pictures Corporation/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Увы, но самоограничение как одна из мер подходит не всем и работает не всегда. Особенно, если речь идет о торжестве, где отказ от алкоголя может быть расценен как знак неуважения.  
прочитано 99 раз

Главный врач Клиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал "Дни.ру" о том, как правильно выпивать в компании друзей или коллег, чтобы не опьянеть, нивелировать вредное воздействие спиртного на организм и утром быть в форме.

Будь готов

До начала мероприятия стоит сделать несколько несложных вещей, которые помогут подготовить организм к алкогольной атаке.

Правильно настроиться. Имейте в виду, что быстрота и степень опьянения зависит от ментального состояния. Усталость, стресс, нервное напряжение способствуют тому, что даже легкий коктейль практически моментально "бьет" в мозг. Вспомните Шерлока Холмса – что он кричал доктору Ватсону в любом волнительном случае? Правильно, он кричал: "Ватсон, где мой коньяк"? Учтите, если рюмочек коньяка будет несколько, шансы продержаться на ногах до конца вечеринки почти равны нулю. Поэтому, либо постарайтесь успокоиться, либо ограничьте употребление спиртного.

Перед торжеством плотно поешьте. Пить на голодный желудок – худшая из перспектив. Вы быстро опьянеете и нанесете вред здоровью. После первого бокала организм увеличивает производство инсулина в четыре раза, что заставляет поджелудочную железу работать активнее, а это может привести к резкому снижению уровня сахара в крови. Холодный пот, учащенное сердцебиение, дезориентация, нервное напряжение –  и это далеко не все возможные последствия употребления большого количества алкоголя на голодный желудок. Кстати, по этому принципу работает рюмочка "для аппетита" – организму не хватает сахара и появляется чувство голода.

Фото: pixabay.com

Не хотите наедаться, съешьте хотя бы бутерброд с… медом. Он содержит фруктозу, которая хорошо влияет на печень и помогает организму нейтрализовать алкоголь. Печень –  орган-мишень, который сильнее всего страдает от пагубного воздействия алкоголя, потому что именно в ней расщепляется почти 90% употребляемого вами спиртного.  Помните, что ей нужна дополнительная защита.

Не забывайте про медицину. Перед вечеринкой примите несколько таблеток активированного угля, а еще лучше – "Энтеросгель". Эти средства сработают как абсорбент: будут "всасывать" алкоголь и тормозить процесс опьянения. Откройте холодильник и убедитесь, что у вас есть тан, кефир, минералка и лимоны. На всякий пожарный.

В разгар вечеринки

Когда фуршет или застолье уже начались, налегайте на заливное и холодец. В них содержится глицин – вещество, которое помогает смягчить симптом алкогольной абстиненции. Глицин восстанавливает нарушенные алкоголем обменные процессы в головном мозге, благотворно сказывается на общем состоянии нервной системы, и частично обезвреживает токсические продукты разложения этилового спирта. Между тостами не забывайте про мясо, жирную рыбу, картофель – они замедлят всасывание алкоголя. Закусывайте лимоном, отдавайте предпочтение цитрусовым коктейлям или соку – витамин С прекрасно связывает молекулы спирта.

Фото: pixabay.com

После первой и второй

Танцуйте! Или хотя бы чаще выходите из-за стола, общайтесь, переходите от одной группы людей к другой. Это поможет не опьянеть. Один из способов расщепления алкоголя в организме – окисление его при помощи фермента каталазы, который содержится в клетках печени и мышцах. Этот фермент активизируется при высокой мышечной нагрузке. Конечно, каталаза отвечает за метаболизм не более 2% алкоголя, но и это неплохо. Учите, что серьезные физические нагрузки в процессе или после возлияний категорически противопоказаны.

Обязательно пейте воду или морсы, закусывайте соленым. Конечным продуктом окисления алкоголя являются вода и углекислый газ. Чтобы организм мог выводить продукты распада этилового спирта, ему необходимо много жидкости. Кстати, головная боль на утро, сухость во рту и ломота в костях – последствия обезвоживания организма, который пытается вывести все то, что вы выпили. А поэтому – пропускайте, не допивайте, разбавляйте водой или льдом, поднимайте один и тот же бокал на несколько тостов. Если вы начнете говорить, что "не пьете" или "на сегодня хватит", вы тем самым привлечете лишнее внимание. Возьмите бокал и просто пригубите — все вопросы отпадут.

Фото:ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

С бодрым утром

Если вчера было весело, а сегодня как-то не очень, надо провести несколько оздоровительных процедур.

  • Замените привычный кофе теплым сладким чаем с молоком. Глюкоза поможет печени, а молоко – почкам. Это прекрасное мочегонное средство, которое позволит быстрее очистить организм. Пейте больше воды с лимоном или свежий апельсиновый сок.
  • Примите теплую ванну с морской солью, она поможет восстановить водно-солевой баланс, а контрастный душ –  быстрее прийти в чувства. Откажитесь на время от сигарет.

Если "утром плохо" –  это первый сигнал того, что вы злоупотребляете алкоголем.

Вспомните:

  • часто ли утром вам хочется "опохмелиться".
  • употребляете ли вы регулярно алкоголь в будние дни (более 3-х раз в неделю);
  • пьете ли вы без повода, для того чтобы "снять стресс";
  • часто ли напиваетесь, не зная свою "норму"
  • употребляете ли алкоголь в одиночестве.

Если хотя бы на один вопрос вы ответили "да" – это повод задуматься и, возможно, обратиться к специалисту за консультацией. Пейте в меру и будьте здоровы. 

29 января 2020, 17:40

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Подонки и мрази": украинцы взвыли от обманщика Зеленского
Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
"Сколько гонору": Украину подняли на смех за претензии к Италии
Володин передал президенту Ирана приветствие от Путина

Шоу-бизнес

"Ближе у меня никого нет!": Степаненко выбрала наследника
Молодую жену Петросяна заподозрили в беременности из-за огромного живота
Известная актриса пришла на вечеринку без трусов
Будет тройня?: первое фото пузатой Анны Курниковой

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Поступила информация о разводе Заворотнюк и Чернышева

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес

"Какой малыш!": Баскова поздравляют с пополнением в семье

Знаменитого певца увидели с младенцем на руках
Шоу-бизнес

"Я рад": Сергей Гармаш о смерти Галины Волчек

Актер вспомнил о последних часах жизни худрука "Современника"
Шоу-бизнес

Ирина Отиева объявила о болезни после выхода скандального шоу

Певица расставила точки над i

Гороскоп

Календарь красоты на февраль 2020 года
Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будет хуже": Тарасова взорвалась из-за униженных российских фигуристок
Российские биатлонисты прилюдно опозорились на Кубке мира
"Мой любимый": Дзюба страдает из-за смерти дорогого человека
Неожиданные подробности жуткой гибели спортсмена с дочерью

Регионы

Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru