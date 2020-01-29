Как пить не пьянея

Увы, но самоограничение как одна из мер подходит не всем и работает не всегда. Особенно, если речь идет о торжестве, где отказ от алкоголя может быть расценен как знак неуважения.



Главный врач Клиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал "Дни.ру" о том, как правильно выпивать в компании друзей или коллег, чтобы не опьянеть, нивелировать вредное воздействие спиртного на организм и утром быть в форме.

Будь готов

До начала мероприятия стоит сделать несколько несложных вещей, которые помогут подготовить организм к алкогольной атаке.

Правильно настроиться. Имейте в виду, что быстрота и степень опьянения зависит от ментального состояния. Усталость, стресс, нервное напряжение способствуют тому, что даже легкий коктейль практически моментально "бьет" в мозг. Вспомните Шерлока Холмса – что он кричал доктору Ватсону в любом волнительном случае? Правильно, он кричал: "Ватсон, где мой коньяк"? Учтите, если рюмочек коньяка будет несколько, шансы продержаться на ногах до конца вечеринки почти равны нулю. Поэтому, либо постарайтесь успокоиться, либо ограничьте употребление спиртного.

Перед торжеством плотно поешьте. Пить на голодный желудок – худшая из перспектив. Вы быстро опьянеете и нанесете вред здоровью. После первого бокала организм увеличивает производство инсулина в четыре раза, что заставляет поджелудочную железу работать активнее, а это может привести к резкому снижению уровня сахара в крови. Холодный пот, учащенное сердцебиение, дезориентация, нервное напряжение – и это далеко не все возможные последствия употребления большого количества алкоголя на голодный желудок. Кстати, по этому принципу работает рюмочка "для аппетита" – организму не хватает сахара и появляется чувство голода.

Не хотите наедаться, съешьте хотя бы бутерброд с… медом. Он содержит фруктозу, которая хорошо влияет на печень и помогает организму нейтрализовать алкоголь. Печень – орган-мишень, который сильнее всего страдает от пагубного воздействия алкоголя, потому что именно в ней расщепляется почти 90% употребляемого вами спиртного. Помните, что ей нужна дополнительная защита.

Не забывайте про медицину. Перед вечеринкой примите несколько таблеток активированного угля, а еще лучше – "Энтеросгель". Эти средства сработают как абсорбент: будут "всасывать" алкоголь и тормозить процесс опьянения. Откройте холодильник и убедитесь, что у вас есть тан, кефир, минералка и лимоны. На всякий пожарный.

В разгар вечеринки

Когда фуршет или застолье уже начались, налегайте на заливное и холодец. В них содержится глицин – вещество, которое помогает смягчить симптом алкогольной абстиненции. Глицин восстанавливает нарушенные алкоголем обменные процессы в головном мозге, благотворно сказывается на общем состоянии нервной системы, и частично обезвреживает токсические продукты разложения этилового спирта. Между тостами не забывайте про мясо, жирную рыбу, картофель – они замедлят всасывание алкоголя. Закусывайте лимоном, отдавайте предпочтение цитрусовым коктейлям или соку – витамин С прекрасно связывает молекулы спирта.

После первой и второй

Танцуйте! Или хотя бы чаще выходите из-за стола, общайтесь, переходите от одной группы людей к другой. Это поможет не опьянеть. Один из способов расщепления алкоголя в организме – окисление его при помощи фермента каталазы, который содержится в клетках печени и мышцах. Этот фермент активизируется при высокой мышечной нагрузке. Конечно, каталаза отвечает за метаболизм не более 2% алкоголя, но и это неплохо. Учите, что серьезные физические нагрузки в процессе или после возлияний категорически противопоказаны.

Обязательно пейте воду или морсы, закусывайте соленым. Конечным продуктом окисления алкоголя являются вода и углекислый газ. Чтобы организм мог выводить продукты распада этилового спирта, ему необходимо много жидкости. Кстати, головная боль на утро, сухость во рту и ломота в костях – последствия обезвоживания организма, который пытается вывести все то, что вы выпили. А поэтому – пропускайте, не допивайте, разбавляйте водой или льдом, поднимайте один и тот же бокал на несколько тостов. Если вы начнете говорить, что "не пьете" или "на сегодня хватит", вы тем самым привлечете лишнее внимание. Возьмите бокал и просто пригубите — все вопросы отпадут.

С бодрым утром

Если вчера было весело, а сегодня как-то не очень, надо провести несколько оздоровительных процедур.

Замените привычный кофе теплым сладким чаем с молоком. Глюкоза поможет печени, а молоко – почкам. Это прекрасное мочегонное средство, которое позволит быстрее очистить организм. Пейте больше воды с лимоном или свежий апельсиновый сок.

Примите теплую ванну с морской солью, она поможет восстановить водно-солевой баланс, а контрастный душ – быстрее прийти в чувства. Откажитесь на время от сигарет.

Если "утром плохо" – это первый сигнал того, что вы злоупотребляете алкоголем.

Вспомните:

часто ли утром вам хочется "опохмелиться".

употребляете ли вы регулярно алкоголь в будние дни (более 3-х раз в неделю);

пьете ли вы без повода, для того чтобы "снять стресс";

часто ли напиваетесь, не зная свою "норму"

употребляете ли алкоголь в одиночестве.

Если хотя бы на один вопрос вы ответили "да" – это повод задуматься и, возможно, обратиться к специалисту за консультацией. Пейте в меру и будьте здоровы.