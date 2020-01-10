Как определить совместимость с партнером: советы психолога

Практикующий психолог и популярный блогер Александр Шахов считает, что рассчитывать на случай не стоит. Залог крепких доверительных отношений – совместимость мужчины и женщины на четырех уровнях.
1 уровень – сексуальная совместимость
Эксперт утверждает: если нет гармонии в интимном плане, отношения долго не продержатся. Конечно, люди могут прожить как соседи 50 лет, но полноценной семьи, которая приносит радость и счастье, не получится. Поэтому психолог советует проверять партнера в сексуальном плане до свадьбы. "А то выйдет как у одной моей клиентки. Она придерживалась строгих религиозных взглядов и до женитьбы не позволяла мужчине прикасаться к ней. Уже в первую брачную ночь она едва не задохнулась от его специфического запаха. Не повторяйте чужих ошибок", – рекомендует Шахов.
2 уровень – эмоциональная совместимость
Это значит, что ваш партнер и вы способны разделять эмоции друг друга. Если он восторженно рассказывает о выигрыше его футбольной команды, а вы кисло смотрите на него и мечтаете сменить тему, то ваши отношения завянут, как помидоры в феврале.
Запомните: отношения – это про эмоции! Нет совместно переживаемых эмоций – нет отношений. Как проверить? В общении. Если фильмы, книги или события вызывают у вас примерно одинаковый отклик – это идеальная совместимость.
3 уровень – интеллектуальная совместимость
Не надо изучать квантовую теорию наночастиц. Простой способ определить, подходите ли вы друг другу по интеллекту: если вы смеетесь над шутками друг друга, то все в порядке. Чувство юмора свидетельствует об уме и культуре.
4 уровень – нравственная совместимость
Этот аспект проверяется реже всего, но именно он, по мнению психолога Александра Шахова, лежит в основе стабильности отношений.
Переспать и посмеяться можно с кем угодно, но общее представление о целях семьи, взглядах на верность, честность, определяют то, насколько глубоко вы друг другу подходите. Ценности меняются с очень большим трудом и лучше выбирать партнера с похожими взглядами на жизнь.
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