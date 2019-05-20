Концерт Bon Jovi в Москве: больше билетов читателям "Дни.ру"
Вокруг нашей раздачи билетов на концерт Джона Бон Джови и его группы в московских "Лужниках" возник нешуточный ажиотаж. Бесплатно сходить на первое за 30 лет шоу Bon Jovi в России захотели более сотни человек.
Редакция "Дни.ру" не могла оставить этот факт без внимания. Мы обратились к организаторам концерта, и те согласились выдать еще одно приглашение на двух человек!
Условия раздачи билетов не изменились. Читайте "Дни.ру" и получите шанс ходить на концерты бесплатно!
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