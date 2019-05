Концерт Bon Jovi в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Одна из самых успешных групп мира Bon Jovi спустя 30 лет наконец-то выступит в России! "Дни.ру" раздают билеты на концерт коллектива, который пройдет 31 мая на Большой спортивной арене "Лужники" в Москве.



Шоу Джона Бон Джови и его команды в рамках грандиозного тура станет отличным завершением весны 2019 года для всех любителей рока. Лидер группы представит в России новый состав – лучший за всю историю существования Bon Jovi!

На концерте 31 мая прозвучат песни из последнего альбома This House Is Not For Sale и проверенные временем хиты: It's My Life, Livin' On A Prayer, You Give Love A Bad Name и другие. Лучшие билеты на шоу в "Лужниках" раскупили уже давно, но у вас все еще есть шанс стать участником грандиозного события!

"Дни.ру" раздают билеты на самый громкий рок-концерт этой весны. Получить шанс попасть на шоу в московских "Лужниках" 31 мая очень просто: нужно выполнить всего два условия.



Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram.

Отметьте в комментариях под постом о шоу человека, с которым хотите сходить на концерт!

Победителя мы выберем ровно через неделю, в пятницу, 24 мая, в прямом эфире в Instagram с использованием генератора случайных чисел. Счастливчик получит специальный сертификат – два билета на концерт Bon Jovi 31 мая в Москве.

В прошлый раз мы раздавали билеты на концерт группы "Братья Грим". Читайте "Дни.ру" и получите шанс ходить на концерты бесплатно!