Концерт Bon Jovi в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Шоу Джона Бон Джови и его команды в рамках грандиозного тура станет отличным завершением весны 2019 года для всех любителей рока. Лидер группы представит в России новый состав – лучший за всю историю существования Bon Jovi!
На концерте 31 мая прозвучат песни из последнего альбома This House Is Not For Sale и проверенные временем хиты: It's My Life, Livin' On A Prayer, You Give Love A Bad Name и другие. Лучшие билеты на шоу в "Лужниках" раскупили уже давно, но у вас все еще есть шанс стать участником грандиозного события!
"Дни.ру" раздают билеты на самый громкий рок-концерт этой весны. Получить шанс попасть на шоу в московских "Лужниках" 31 мая очень просто: нужно выполнить всего два условия.
Победителя мы выберем ровно через неделю, в пятницу, 24 мая, в прямом эфире в Instagram с использованием генератора случайных чисел. Счастливчик получит специальный сертификат – два билета на концерт Bon Jovi 31 мая в Москве.
В прошлый раз мы раздавали билеты на концерт группы "Братья Грим". Читайте "Дни.ру" и получите шанс ходить на концерты бесплатно!
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