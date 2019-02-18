Рецепт говядины с кремом из корня лопуха
Вам понадобится: 200 граммов говядины, 15 граммов говяжьего бульона, 10 граммов молока, 10 граммов сливок, 40 граммов сливочного масла, 15 граммов растительного масла, 50 граммов корня лопуха, 10 граммов солода, 5 граммов зверобоя, 2 грамма тимьяна, соль, перец.
Способ приготовления
Мясо замариновать с солью и перцем, тимьяном и зверобоем. Обжарить до средней прожарки. Корень лопуха нарезать, отварить и пробить в блендере вместе с молоком и сливками, добавить соль и перец по вкусу.
Для соуса растопить сливочное масло до орехового цвета, обжарить на нем солод, добавить говяжий бульон. Уварить.
На тарелку выложить говядину, полить ее соусом и рядом выложить крем из корня лопуха.
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