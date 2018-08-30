10 беспроигрышных поз для отличных фотоснимков

Фотоконтент давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы каждый день смотрим чужие фотографии в соцсетях и постоянно фотографируемся сами. Если вы уже не можете смотреть на селфи, а новые идеи посещают вас нечасто, то эта статья как раз для вас.



Профессиональный фотограф Катерина Матусова рассказала какие позы смотрятся наиболее выигрышно в кадре, а каких лучше избегать. Благодаря советам, приведенным ниже, вашим фотографом сможет стать даже подруга с телефоном.

Давайте признаемся, что “Утиные истории” уже всем надоели. Губы трубочкой уходят в прошлое, медленно, но верно уступая место натуральности. Сделайте себе пару “живых” портретов. Двигайтесь перед камерой, не замирайте и не позируйте. Смотрите по сторонам, думайте о хорошем, улыбайтесь. Можно трогать локоны волос или облокотиться на руки – главное, чтобы все было легко и естественно!

Поза в пол-оборота – одна из самых популярных среди девушек. Это и понятно – с ее помощью любая будет выглядеть нежно и немного загадочно, как будто кто-то окликнул и в этот момент сфотографировал. Главное – не поднимайте плечи. Многие, почему-то, думают, что зажатая голова – это красиво. На самом же деле, отсутствие шеи никого не красит.

Руки около лица – также довольно популярный ход. Но очень немногие могут сделать это красиво. Проблема в том, что эта поза несвойственна для повседневной жизни, соответственно, позировать таким образом красиво – довольно сложно. Рекомендуется потренироваться перед зеркалом. А во время съемки не замирать, расслабить руки и просто плавно ими двигать – фотограф подскажет, со стороны же виднее.

Если вы хотите сделать фотографию в полный рост, запомните главное правило – руки и ноги не должны “вылетать” за границы кадра. Обрезанная кисть или стопа смотрятся очень странно. Учитывайте это, если делаете фото для Инстаграмма – оставляйте больше пространства вокруг, чтобы при обрезке кадра не пришлось жертвовать конечностями.

“Закрытая” поза считается не очень удачной для фотографий. Психологи говорят, что так человек проявляет настороженность или дискомфорт. Но иногда, для образа, эта поза очень даже хороша. Подойдет ли она именно вам, не узнаете, пока не попробуете.



Полная противоположность “закрытой” позе – максимально открытая: широко поставленные ноги, руки уверенно лежат на коленях и немного высокомерный взгляд. Некоторые бы назвали эту позу мужской. Главное, не уходите в крайности – наденете кеды и рваные джинсы, и от женственности точно не останется и следа.



Кадры, снятые сверху, чаще всего получаются не только удачными, но и довольно оригинальными. Главное – придумать интересный образ и красиво лечь. Помните про то, что не следует обрезать руки и ноги. Экспериментируйте – с верхней точки выходят отличные снимки.

Иногда не нужно выдумывать ничего сверхъестественного, чтобы получить красивую фотографию. Достаточно найти живописную локацию и симпатично в ней присесть. Располагаться лучше боком к камере. Руки должны быть на виду, а не прятаться за коленкой или спиной, как часто это бывает. Ноги лучше ставить таким образом, чтобы на фото было видно обе.

Для горизонтальных поз правила те же: руки и ноги видны, тело снимаем сбоку. Не стоит поворачиваться головой в сторону фотоаппарата – так вы себя обрежете и укоротите.



Любимый вариант многих фотографов – кадры в движении. Вы можете ходить, бегать, прыгать или кружиться в платье. Фотографу остается только “ловить” кадры. Правда, дублей нужно делать очень много: с одной стороны, при движении уровень брака сильно повышается, а с другой – выбор тоже будет большой, несколько кадров вам точно понравятся.





