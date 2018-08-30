Почему мужчины не женятся на красивых
Подобный стереотип пропагандировался даже кинематографом. Например, главный герой фильма "Девчата", местный ловелас Илья, предпочел роковой красавице Анфисе невзрачную Тосю Кислицину, на которой впоследствии женился. "Все-то вы, бабы, про нас, мужиков, понимаете, а вот одного не знаете – почему мы одних любим, а других замуж берем", – сказал герой Александра Михайлова в картине "Мужики". В этой "загадке природы" Dni.ru разбирались вместе с блогером и отцом пятерых детей Андреем Клевериным.
Эксперт объясняет такую странность мужского выбора тем, что осознанно или неосознанно большинство мужчин разделяют девушек на две категории. "Первая – это женщины, с которыми интересно проводить время, веселиться и легко завести сексуальные отношения. Как правило, их не рассматривают в качестве спутниц жизни. Вторая категория – это девушки серьезные, самодостаточные, строгого нрава. Таких чаще воспринимают, как потенциальных жен. Добившись взаимности от такой женщины, у мужчины возникает ощущение, что он получил ценный трофей", – рассказывает блогер. Впрочем, нынешняя сексуальная свобода в современном обществе часто мешает подогревать мужской интерес к своей избраннице, а значит повышать вероятность серьезных отношений.
"Когда я писал об этом в своем блоге, в комментариях от женщин получил ответы двух типов, – говорит Андрей Клеверин. – Одни писали, что у них ничуть не меньше сексуальных потребностей, чем у мужчин, и они не готовы играть в кошки-мышки. Если оба хотят друг друга, нечего тянуть. Другие представительницы слабого пола сетовали на тотальную мужскую избалованность. Мол, если на первом свидании откажешь в интиме, мужчина не станет тратить время впустую и переключит внимание на другую партнершу". Мужчины повсеместно говорят о богатстве выбора, делая акцент на свободных и доступных женщинах. Доверчивые по природе дамы на это "ведутся", и иногда, вопреки убеждениям, сдают свои бастионы при первой же встрече, напрочь забывая о том, что мужчина – охотник по своей сути.
По мнению современных психологов, любой мужчина желает быстрой победы. Однако, если добыча будет слишком легкой, мало кто из них задумается о перспективе серьезных отношений. Тогда как в случае отказа, представитель сильного пола будет видеть перед собой женщину, знающую себе цену, которая не боится потерять его внимание. В этом случае, у мужчины возникнет интерес с продолжением. "Несмотря на то, что на дворе XXI век, радикально ничего не поменялось. У нас есть спортивный интерес, инстинкт охотника. Мужчина больше будет ценить женщину, которую долго добивался. Восприятие ее, как достойной, подогреет его чутье завоевателя и триумф победителя", – отмечает эксперт. Словом, мужским поведением, как ни крути, правят пережитки прошлого.
Только теперь мужчины, особенно неуверенные в себе, осторожничают и скрывают свою точку зрения. Многим попросту стыдно ее транслировать во всеуслышание, так как можно показаться несовременным. Впоследствии для некоторых женщин такой поворот становится весьма неожиданным. Особенно, когда уже в браке всплывают совсем внезапные откровения. Например, худенькая жена-брюнетка со скромным размером бюста, прожив со своим мужем какое-то время, вдруг узнает, что ему страстно нравятся пышногрудые блондинки, которые, кстати, нередко становятся многолетними любовницами. В результате, страдают все задействованные в этой драме. Как ни крути, природу не обманешь.
Объяснение странности мужского поведения в выборе невзрачной спутницы жизни или яркой партнерши на время кроется и в заниженной самооценке, считает Андрей Клеверин. "С чувственной, красивой, общительной и свободной девушкой легко найти контакт. Но когда она переходит в статус супруги, любой, кто к ней приближается, становится потенциальным соперником. Некоторые мужчины, зная свою природу и понимая, что это будет постоянно выводить их из себя, предпочитают выбирать женщин скромнее и неприметнее", – отмечает блогер. Таким образом, мужчины просто берегут собственную нервную систему.
Говорят, скромность украшает женщину, когда других украшений у нее нет. К легкомысленным красавицам это, конечно, не относится. Природа щедро наградила их яркой внешностью и горячим темпераментом. Как правило, у них не бывает отбоя от ухажеров и пылких поклонников. Однако, как ни странно, многие представительницы этой касты страдают от одиночества, так как мужчины предпочитают весело проводить с ними время, а семью строить с их неказистыми и непривлекательными подругами. Важно сделать выбор и понять, что в приоритете – продать свою красоту подороже или обрести долгое семейное счастье. Иногда это не одно и то же. И вовсе необязательно становится серой мышкой. Достаточно знать себе цену и мудро распорядиться собственными границами.
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