Почему мужчины не женятся на красивых

Красивых ярких женщин в Средневековье сжигали на кострах. Возможно, поэтому до сих пор мужчины боятся их, как огня. С ослепительными представительницами прекрасного пола зачастую только секс, флирт и приятное времяпрепровождение, тогда как с менее броскими девушками – брак, дети, совместный быт и общие тяготы семейной жизни.

Подобный стереотип пропагандировался даже кинематографом. Например, главный герой фильма "Девчата", местный ловелас Илья, предпочел роковой красавице Анфисе невзрачную Тосю Кислицину, на которой впоследствии женился. "Все-то вы, бабы, про нас, мужиков, понимаете, а вот одного не знаете – почему мы одних любим, а других замуж берем", – сказал герой Александра Михайлова в картине "Мужики". В этой "загадке природы" Dni.ru разбирались вместе с блогером и отцом пятерых детей Андреем Клевериным.

Эксперт объясняет такую странность мужского выбора тем, что осознанно или неосознанно большинство мужчин разделяют девушек на две категории. "Первая – это женщины, с которыми интересно проводить время, веселиться и легко завести сексуальные отношения. Как правило, их не рассматривают в качестве спутниц жизни. Вторая категория – это девушки серьезные, самодостаточные, строгого нрава. Таких чаще воспринимают, как потенциальных жен. Добившись взаимности от такой женщины, у мужчины возникает ощущение, что он получил ценный трофей", – рассказывает блогер. Впрочем, нынешняя сексуальная свобода в современном обществе часто мешает подогревать мужской интерес к своей избраннице, а значит повышать вероятность серьезных отношений.

"Когда я писал об этом в своем блоге, в комментариях от женщин получил ответы двух типов, – говорит Андрей Клеверин. – Одни писали, что у них ничуть не меньше сексуальных потребностей, чем у мужчин, и они не готовы играть в кошки-мышки. Если оба хотят друг друга, нечего тянуть. Другие представительницы слабого пола сетовали на тотальную мужскую избалованность. Мол, если на первом свидании откажешь в интиме, мужчина не станет тратить время впустую и переключит внимание на другую партнершу". Мужчины повсеместно говорят о богатстве выбора, делая акцент на свободных и доступных женщинах. Доверчивые по природе дамы на это "ведутся", и иногда, вопреки убеждениям, сдают свои бастионы при первой же встрече, напрочь забывая о том, что мужчина – охотник по своей сути.

По мнению современных психологов, любой мужчина желает быстрой победы. Однако, если добыча будет слишком легкой, мало кто из них задумается о перспективе серьезных отношений. Тогда как в случае отказа, представитель сильного пола будет видеть перед собой женщину, знающую себе цену, которая не боится потерять его внимание. В этом случае, у мужчины возникнет интерес с продолжением. "Несмотря на то, что на дворе XXI век, радикально ничего не поменялось. У нас есть спортивный интерес, инстинкт охотника. Мужчина больше будет ценить женщину, которую долго добивался. Восприятие ее, как достойной, подогреет его чутье завоевателя и триумф победителя", – отмечает эксперт. Словом, мужским поведением, как ни крути, правят пережитки прошлого.

Только теперь мужчины, особенно неуверенные в себе, осторожничают и скрывают свою точку зрения. Многим попросту стыдно ее транслировать во всеуслышание, так как можно показаться несовременным. Впоследствии для некоторых женщин такой поворот становится весьма неожиданным. Особенно, когда уже в браке всплывают совсем внезапные откровения. Например, худенькая жена-брюнетка со скромным размером бюста, прожив со своим мужем какое-то время, вдруг узнает, что ему страстно нравятся пышногрудые блондинки, которые, кстати, нередко становятся многолетними любовницами. В результате, страдают все задействованные в этой драме. Как ни крути, природу не обманешь.

Объяснение странности мужского поведения в выборе невзрачной спутницы жизни или яркой партнерши на время кроется и в заниженной самооценке, считает Андрей Клеверин. "С чувственной, красивой, общительной и свободной девушкой легко найти контакт. Но когда она переходит в статус супруги, любой, кто к ней приближается, становится потенциальным соперником. Некоторые мужчины, зная свою природу и понимая, что это будет постоянно выводить их из себя, предпочитают выбирать женщин скромнее и неприметнее", – отмечает блогер. Таким образом, мужчины просто берегут собственную нервную систему.

Говорят, скромность украшает женщину, когда других украшений у нее нет. К легкомысленным красавицам это, конечно, не относится. Природа щедро наградила их яркой внешностью и горячим темпераментом. Как правило, у них не бывает отбоя от ухажеров и пылких поклонников. Однако, как ни странно, многие представительницы этой касты страдают от одиночества, так как мужчины предпочитают весело проводить с ними время, а семью строить с их неказистыми и непривлекательными подругами. Важно сделать выбор и понять, что в приоритете – продать свою красоту подороже или обрести долгое семейное счастье. Иногда это не одно и то же. И вовсе необязательно становится серой мышкой. Достаточно знать себе цену и мудро распорядиться собственными границами.