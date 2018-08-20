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Lifestyle

Анастасия Орлова стала героиней уникального арт-проекта

Анастасия Орлова. Фото: София и Полина Набока.
Ведущая Первого канала Анастасия Орлова приняла участие в уникальном арт-проекте фотохудожниц и операторов Софии и Полины Набока. Она стала первой телеведущей – героиней портретной серии молодых художниц. Девушкам удалось запечатлеть Орлову в новом образе, совместив женские изящество и красоту с эстетикой природы.

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София и Полина Набока – восходящие звезды на небосклоне отечественного искусства. Сестры являются ученицами легендарного оператора Вадима Алисова, работавшего со многими режиссерами, в том числе Эльдаром Рязановым. Девушки известны умением создавать яркие и необычные образы своих героев, раскрывать их характер с новой стороны.

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Орлова стала ведущей на Первом канале

Их проект – это портретная серия, при этом они делают не только фотографии, но и создают фильмы про своих героев, фиксируя съемочный процесс на видеокамеру. Каждая видеозарисовка является своеобразным телевизионным эссе.

Порой не всегда можно передать характер человека, его чувства и эмоции по фотографиям. Видеосъемка позволяет дополнить образ героя проекта, увидеть, когда он расслабляется, а когда нервничает.

Девушки работают вдвоем. Пока одна снимает фильм, другая фотографирует. В итоге получаются очень аутентичные работы, герои или героини выглядят естественными и органичными. Часто София и Полина снимают на природе, что добавляет ярких красок художественному образу.

До недавнего времени девушки работали с театральными и кинорежиссерами, актерами. Среди них – Виктория Толстоганова, Равшана Куркова, Светлана Иванова, Юлия Снигирь и многие другие. Анастасия Орлова стала первой телеведущей – участницей проекта.

Анастасия Орлова. Фото: София и Полина Набока.

Съемки происходили во время сильного дождя на берегу озера. Несмотря на непогоду, Анастасия доверилась молодым художницам. "Это были очень интересные условия, слегка приближенные к экстремальным. Такая фотосессия – первая в моей жизни, и она доставила мне огромное удовольствие", - рассказала телеведущая в беседе с Dni.Ru.

На съемках Анастасия предстала в длинном платье. Она заходит в воду, сидит на берегу водоема. Журчание воды, шум дождя и шорох листьев дополняют аутентичную атмосферу. Кажется, что легкий, почти воздушный образ героини становится неотъемлемой частью природы.

Телеведущая признается: фотосессия изменила ее отношение к природе. "Например, у меня теперь совершенно другое мнение о дожде. Теперь он мой друг, творческий соратник. Я поняла, что природная стихия может раскрывать образ человека", – рассказала Анастасия.


Действительно, те, кто работал с девушками, говорят, что после этого по-новому взглянули на собственный образ. Дело в том, что Полина и София действуют не по шаблону, у них своеобразное зрение. В каждом своем герое или героине они видят нечто особенное, о чем те порой сами не подозревают. Особенно это актуально для актеров и телеведущих. В наше время у любого публичного человека в общественном восприятии очень быстро складывается шаблонный образ.

По словам Анастасии Орловой, главное чувство, которое она испытала от участия в проекте девушек, – это удивление.

"Когда я посмотрела первый раз то, что у них получилось, я не могла выразить свои чувства. Я поняла, что это новая я, что они увидели какую-то другую сторону моей личности", – вспоминает она.

Телеведущая признается: в работах Полины и Софии она увидела себя более яркой, решительной и сильной. "Мне кажется, у них получился не мягкий, нежный и добрый человек, то есть черты, которые связаны с образом утренней телеведущей, а они увидели человека, устремленного в будущее, человека с доминантой. Они открыли во мне новые черты: к примеру, глаза на фото совершенно другие! Когда друзья и знакомые смотрят на эти глаза, то удивляются, столько нового можно в них прочитать", – подчеркнула Орлова.

Анастасия Орлова. Фото: София и Полина Набока.

С одной стороны, размышляет телеведущая, на фотографиях можно увидеть ранимого и творческого человека, но в то же время в этом образе есть нотки решительности и твердости характера.

"Они вытащили из меня некие черты личности, которые либо во мне дремали, либо о которых я подозревала, но не знала", – удивляется Орлова.

На этом сотрудничество телеведущей и молодых фотохудожниц не закончится. Скорее всего, рассказала Орлова, в будущем будет какой-то другой образ, причем в новой локации.

Анастасия Орлова – новая ведущая популярной программы "Доброе утро" на Первом. Ее дебют на главном телеканале страны состоялся 24 апреля этого года. Ранее она вела новости и итоговую информационную программу на ОТР. У Орловой – кандидатская степень по филологии, она – специалист по риторике и культуре речи.

Автор: Иван Поляков20 августа 2018, 19:35

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