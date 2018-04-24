Орлова стала ведущей на Первом канале

Примерно в одно время сразу три ведущих покинули Первый канал. Им на смену пришла Анастасия Орлова.

Анастасия Трегубова родила еще в конце января, но пока не вернулась в эфир. 14 апреля Ольга Ушакова подарила супругу дочь и с головой ушла в заботы о новорожденной малышке. Светлана Зейналова отправилась в декрет – совсем скоро у нее появится второй ребенок.

Между тем наступает май. Среди телевизионщиков он считается одним из самых беспокойных месяцев в году, ведь на него приходится много важных событий, и от ведущих требуется вести эфиры с народных гуляний и прочих массовых мероприятий.

Первый канал нашел выход из трудного положения. Скоро на "первой кнопке" выйдет в эфир Анастасия Орлова. Она ведет итоговую информационно-аналитическую программу "Отражение недели" и вечерние новости на ОТР. Уже сегодня, 24 апреля, у Орловой должен состояться первый эфир на Первом канале.

Журналисты выяснили подробности личной жизни привлекательной блондинки. Как сообщает сайт "Комсомольская правда", Анастасия родом из Саратова, состоит в браке, ее сыну 11 лет. У Орловой – кандидатская степень по филологии, она специалист по риторике и культуре речи.