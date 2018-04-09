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Lifestyle

Хлеб вызывает наркотическую зависимость

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Bulavsky
Все с детства знают, что хлебом не разбрасываются. Для многих людей старшего поколения он вообще священен, и любое слово против хлеба – кощунство. Но все же автор и ведущий телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев, занятый расследованиями для потребителей, полностью отказался от хлеба из муки высшего сорта и почти не ест хлеб из другой муки. И вот почему.
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  • Пшеница очень полезна. Но в составе батонов и сдобы – рафинированная мука высшего сорта. Из нее удалили оболочку (пищевые волокна, которые, кстати, снижают холестерин и выводят шлаки) и зародыш (в котором нвсе витамины, особенно много витамина Е). Остались килокалории и крахмал. Пользы 0. Сахар в крови+100. Растет аппетит и щеки. 
  • В России – лучшая пшеница в мире. Но почти вся она продается за границу, ведь на мировой бирже за нее дают много долларов и евро. А в РФ закон запрещает пекарям поднимать цены на базовые виды хлеба. Они не могут конкурировать в цене с закупки и не могут покупать хорошее зерно. К слову, фермерам этот закон ничего не запрещает. А бизнес есть бизнес. Вы бы и сами не стали продавать ничего за 10 рублей (даже другу), когда предлагают 100. Поэтому в стране для производства хлеба остается лишь зерно, которое никто не купил. 
  • Увы, но мукомолам часто остается скупать поеденную насекомыми пшеницу, частично больную, в плесени и с мизером клейковины. Но из этого не получится мука, которая нужна хлебозаводу. Поэтому мельники подгоняют ее под техтребования хлебозаводов (главное вписаться в цифры на бумажке, а уж как не важно). "Мне лично технолог мукодельного завода в Московской области рассказывал, потея, заикаясь и краснея), что такое зерно разгоняют "химозой", а отбеливают хлоркой", – делится информацией Олег Солнцев.  
  • Ни один хлебозавод не пускает к себе снимать, потому что цех, в котором всегда +45 градусов жары, охлаждают, открывая окна. Специальных кондиционеров нет, отсюда плесень. Ножи для нарезки, вентиляция, склад – все в плесени. Вывести ее невозможно. Все фабрики старые.
  • На хлебозавод в Москве, где Олег Солнцев работал со скрытой камерой, свозят просроченный нераспроданный зеленый хлеб. Часть идет на вторичную переработку для изготовления сухарей.
  • А вы когда-нибудь задумывались, почему именно хлеб всему голова? Оказывается, это единственный продукт, которые при поедании вызывает у человека выработку экзорфина. Есть эндорфин – гормон удовольствия, а экзорфин – и это супер-мега-3D-эндорфин. При поедании хлеба у мозга "приход", а при воздержании – ломка. Хлебный запах вызывает отделение слюны, человек теряет волю, ссылается на "это же полезно", "без хлеба есть нельзя", "да мы без хлеба и войну бы не выиграли". Есть дети, у которых развивается зависимость от хлеба, а не от конфет. Если не отучить, то будет плохо.  

Советы Олега Солнцева: Покупайте ржаной хлеб. Из всех – ржаная мука самая полезная (и, пожалуй, самая вкусная). Не обманывайте себя, ржаной хлеб не может быть мягким и воздушным. Читайте состав. Много добавок – не берите! Смотрите срок годности. Если срок не указан, то съедайте батон за день-два. Не храните хлеб дольше трех дней. Не обрезайте плесень – выбрасывайте испорченный продукт. Не удивляйтесь хлебу за 60-100 рублей. Если с ним не химичили, то он реально столько стоит. 

9 апреля 2018, 12:27

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