Хлеб вызывает наркотическую зависимость

Все с детства знают, что хлебом не разбрасываются. Для многих людей старшего поколения он вообще священен, и любое слово против хлеба – кощунство. Но все же автор и ведущий телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев, занятый расследованиями для потребителей, полностью отказался от хлеба из муки высшего сорта и почти не ест хлеб из другой муки. И вот почему.

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