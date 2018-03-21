Журналист раскрыл жуткие подробности производства колбасы

"Меньше знаешь – крепче спишь", – гласит народная пословица. Как живется автору и ведущему телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олегу Солнцеву остается только догадываться, ведь по долгу службы журналист ежедневно проводит различные расследования для потребителей. Он уже отказался от многих продуктов, которые есть почти в любом холодильнике.

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