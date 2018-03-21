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Lifestyle

Журналист раскрыл жуткие подробности производства колбасы

Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd Settnik
"Меньше знаешь – крепче спишь", – гласит народная пословица. Как живется автору и ведущему телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олегу Солнцеву остается только догадываться, ведь по долгу службы журналист ежедневно проводит различные расследования для потребителей. Он уже отказался от многих продуктов, которые есть почти в любом холодильнике.   
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В стоп-листе эксперта оказались абсолютно все продукты из колбасного отдела.

И вот почему:

  • Во время съемок журналисту приходилось лично делать колбасу и сосиски на дюжине заводов от Тверской глубинки до Мюнхена. "Везде грязно! – восклицает Олег Солнцев. – И, поверьте, у нас грязнее".
  • Эксперту удалось узнать, что для разных сетей супермаркетов одну и ту же колбасу (например, Докторскую) заводы делают по разной рецептуре. Причем, как уверяет он, на этикетке изменений нет, они только внутри.
  • Олег Солнцев утверждает, что своими глазами видел заводские рецепты (ТУ) на колбасу БЕЗ мяса!
  • Проводя расследования для своей программы, Солнцеву удалось даже пообщаться с людьми, которые скупают мертвых коров и продают колбасному гиганту. При этом стоит помнить, что на фермах животные погибают только от болезней.
  • Оказалось, чтобы вернуть перемолотому мясу сочность (от слова сок) в фарш всегда добавляют воду, что нельзя считать равноценной заменой. Вновь приобрести утраченный красный цвет мясу помогает краситель. "Он безопасен, но сделан из червей. Погуглите "кармин" или добавку "Е120", читайте описание сами, но только не вслух", – предупреждает Солнцев.
  • Торговцы колбасой грешат тем, что по ночам отмывают плесень с палок колбасы и натирают их маслом, переклеивая сроки годности.
  • Медицина официально признала, что все мясные полуфабрикаты, будь это хоть колбаса из мраморного мяса, вызывают рак. Даже 50 граммов мясного продукта в день увеличивают вероятность опухоли в пищеводе на 20%.

Если все-таки непреодолимо хочется колбасы или сосисок, эксперт советует покупать колбасу только в фирменных магазинах мясокомбинатов. Важно выбирать продукцию, сделанную по ГОСТу и внимательно читать состав, где мясо должно стоять на первом месте. Хорошая колбаса будет стоить примерно в полтора раза дороже мяса (ориентир – 650 рублей за кг).  

21 марта 2018, 16:59

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