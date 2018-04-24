Дочь кинозвезды снялась голой для Playboy

Дочь известного голливудского актера Юэна Макгрегора Клара решилась на участие в горячей фотосессии для мужского журнала. 22-летняя блондинка позировала как в белье, так и без него.

Клара снялась топлес, лежа на кровати и прикрыв грудь руками. Девушка разместила снимки на своей страничке в Instagram.

Опубликовали фото и в официальном аккаунте Playboy. "Встречайте, 22-летняя жительница Нью-Йорка и резидент Бруклина Клара Макгрегор (не будем упоминать, что она еще и дочь актера Юэна)", – подписали снимок на странице журнала в соцсети.

Публикация от Playboy (@playboy) 20 Апр 2018 в 3:58 PDT

Мнения пользователей Сети относительно новой героини издания разделились. Одни уверены, что фото Клары получилось горячим. Другие раскритиковали журнал, отметив, что Playboy забыл свое основное предназначение – демонстрацию обнаженного женского тела. Прикрытые фотосеты кажутся читателям скучными.

Публикация от claramcgregor (@claramcgregor) 20 Апр 2018 в 8:42 PDT

После публикации снимков Клара вместе со знаменитым отцом появилась на красной дорожке кинофестиваля Tribeca Film Festival. Актер представлял там новую картину Zое со своим участием. На девушке было очень откровенное платье пастельных тонов.

Публикация от claramcgregor (@claramcgregor) 22 Апр 2018 в 10:05 PDT

Клара призналась, что дебют в Playboy – не первый шаг в модельной карьере. Она хочет пойти по стопам отца и стать актрисой.