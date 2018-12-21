Как быть счастливой в браке с героем

Есть такая профессия – герой. Герои – это все те бесстрашные люди, которые каждый день трудятся ради спасения или защиты чужих жизней: полицейские, военные, пожарные, врачи-хирурги, сотрудники МЧС… Девушки любят героев, романтизируют их профессию, но, выйдя замуж за супермена, сталкиваются с проблемами, которые могут разрушить их брак.

По мнению преподавателя психологии отношений, блогера Мила Левчук, чтобы быть счастливой женой героя, нужно отчасти быть самой героиней. Эксперт рассказала "Дни.ру" о сложностях, с которыми сталкиваются супруги суперменов, и дала советы, как жить с героями счастливо.

В жизни каждого героя, в зависимости от профессии, есть определенные нюансы: ненормированный график, ночные выезды, работа в праздники, денежные ограничения, большая усталость, возможно, переезды, какие-то съемные квартиры, гарнизоны и так далее. Прожив пару лет с таким самоотверженным мужем, женщина может начать протестовать. И вот супермен, спас людей из горящего дома, поймал боеголовку над головами обывателей, вернулся домой под утро… А там она – женщина его жизни со скалкой в руке и вопросом: "Где шлялся? А обо мне ты подумал? Мир он спасал! А дома мусор вынести нужно, и вообще я на курорт хочу! Какая я несчастная!" "Выходя замуж за супермена, надо быть суперженщиной, которая будет союзником своего героя. Такая жена не станет ставить перед своим мужчиной выбор: или я, или эти твои пациенты! Нельзя быть девушкой героя и предъявлять ему претензии, что он герой", – уверена эксперт.

У героев на первом месте их дело. Нужно отдавать себе в этом отчет и не пытаться конкурировать с миссией своего избранника. Девушкам, влюбленным в парней, преданных своей героической профессии, стоит заранее все хорошо обдумать. Еще до замужества нужно уточнить, собирается ли любимый ради вас менять профессию. Если нет, то стоит выяснить все особенности его работы, понять, на что именно вы подписываетесь. "Любовь не победит устав и не составит точное расписание операций или пожаров. Семейная жизнь будет ужасной, если девушка выходила за героя, думая, что он изменится, что жизнь станет такой, какой она себе ее нафантазировала. Нужно трезво смотреть на вещи и оценить свои силы и потребности. У тех, кто выходил замуж с открытыми глазами, понимая и принимая все дальнейшие трудности – жизнь в браке непроста, но ее точно нельзя назвать ужасной", – говорит блогер.

Принимая решение о союзе с суперменом, нужно делать поправку на то, что через какое-то время любовь не будет так сильна. Неземное волшебное чувство, которое в начале отношений кружит голову, – это временная влюбленность в момент своего пика. Страсть и восторг постепенно угасают, особенно когда появятся дети и первые бытовые трудности. Женщина начинает уставать от того, что муж постоянно на работе. Чтобы в дальнейшем справиться с такими моментами, девушка еще до замужества должна сама поверить в миссию своего избранника. Если вы восхищаетесь человеком, если все его поступки говорят о том, что он, действительно, достойный мужчина, с которым вы готовы прожить всю жизнь и быть его соратницей, тогда стоит выходить замуж, считает преподаватель психологии отношений.

Важно отличать героя от злодея, который лишь занимает место героя. Такие люди могут злоупотреблять своими полномочиями, нарушать закон или просто по жизни поступать неподобающим образом. Левчук считает, что нельзя допускать того, чтобы пусть и трижды герой бил жену, унижал родных, злоупотреблял алкоголем и издевался над семьей. На нервную и тяжелую работу мужа не стоит списывать его пьяные дебоши и вспышки немотивированного гнева. Если человек на своем месте и отвечает за выбор своей профессии, то он и сам не будет жаловаться и объяснять безобразное поведение трудностями на работе.

Единственный момент, который допускается у людей героических профессий – это профессиональное выгорание. "Такое состояние возникает от тотальной усталости, когда энергия вся вычерпана - человек скребет по сусекам, а на сусеках выступает кровь. Выгорание сопровождается подавленностью и повышенной раздражительностью, часто человеку хочется лишь одного: лечь и умереть. У женщин такое бывает в период декрета. У мужчин, особенно героических профессий, подобное состояние может привести к бутылке. Женам нужно научиться улавливать тревожные сигналы и тут же стараться помочь мужу. Если женщина видит, что супруг "погас" и подавлен, ей следует объяснить, что ему нужна перезагрузка", – говорит Левчук.

Для "перезагрузки" эксперт советует мужу-герою выспаться в ультимативном порядке. Ни посидеть перед телевизором или компьютером, ни почитать что-либо – нужно оставить все дела и лечь спать, чтобы мозг отдохнул. Кроме того жена должна обеспечить дома поддержку, тихую мирную гавань. Не нужно в этот момент наезжать, прессовать и устраивать супругу разборки. Нужно дать возможность пережить ему этот период, пообщаться с женой не по поводу детей, семейного бюджета, каких-то проблем, а поговорить как с другом на любые посторонние темы: о новом фильме, последних новостях и так далее. Вымотанному герою помогут встречи с приятелями, вкусные блюда, спорт. По словам Милы Левчук, кратковременные отпуска не очень помогают, так как человек вырывается из ада в рай – и снова возвращается в ад, и его состояние только ухудшается. Лучше выводить из транса постепенно, а если этого не сделать, то будут пьяные дебоши, постоянное нервное раздражение и так далее. Главное не считать выгорание чушью и не игнорировать его признаки. Когда и у самой жены героя энергия окажется на нуле, нужно будет напомнить мужу о своей поддержке и попросить помочь восстановиться ей.

Герою и его жене нужно быть командой, заботиться друг о друге. Женщине придется вложить немало сил в отношения, чтобы создать уют в тылу, когда он там бьется на передовой. Супермен же должен знать об этом, ценить ее старания и жертвы.