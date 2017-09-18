"Голые" свитера свели покупателей с ума

Прозрачные свитера известного американского бренда Calvin Klein породили настоящее безумие. За рекордные сроки покупатели смели необычный предмет одежды с магазинных полок, несмотря на его дороговизну.

Всего за четыре дня "голые"свитера из новой коллекции Calvin Klein стоимостью почти две тысячи долларов были раскуплены, передает Daily Mail. При этом, свитером этот предмет гардероба можно назвать очень условно.

Необычный предмет одежды бренд представил 14 сентября. Гости показа новой коллекции марки были шокированы, увидев на подиуме фактически полностью обнаженных манекенщиц и манекенщиков. Дело в том, что скандальный свитер выполнен из абсолютно прозрачного нейлона телесного цвета.

Прикрывают наготу лишь вязаные рукава белого цвета с цветными вставками. Идущие по подиуму модели демонстрировали свитер без нижнего белья, а потому издалека создавалось впечатление, что на них одеты лишь странные вязаные рукава.

Эксцентричные вещи редко пользуются массовой популярностью. Тем более, если они продаются по цене, достаточно высокой для покупателя со среднестатистическим доходом. Однако "голые" свитера по загадочным причинам произвели настоящий фурор среди модников

Отметим, что мода постепенно все больше укрепляет тренд на обнаженность в одежде. Так, уже не первый сезон на пике популярности находятся пальто-халаты, костюмы-пижамы и платья-комбинации. Похоже, в скором времени, в этот список добавятся и свитера, смысл которых будет не в том, чтобы согревать, а в том, чтобы демонстрировать все анатомические подробности тела.