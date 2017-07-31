Как выглядеть соблазнительно в белом

В чем модельеры разных стран видят привлекательность и сексуальность женщин, как они воплощают это в своих коллекциях? На эти вопросы Dni.ru ответила дизайнер Александра Павлова.

"Как выглядеть соблазнительно и модно? Это же такое удовольствие достать из гардероба к элегантному платью любимые туфли на шпильках, красивое и по-настоящему качественное белье. Наверно, самое привлекательное в сексуальных элементах гардероба для женщины – это возможность чувствовать себя и выглядеть неотразимой, желанной", – уверена эксперт.

По ее словам сексуальность никогда не выйдет из моды. "Это наша природа, наш темперамент и умение очаровать, заинтриговать интересного нам мужчину… И сделать это благородно и очень мягко. Важно не переборщить. И в этом нам помогают элегантные вещи именно белого цвета", – делится Павлова.

Силуэты современной моды зачастую универсальны для мужчин и женщин. Однако дизайнеры все же возвращаются к классическому женскому образу. Из года в год появляются коллекции, подчеркивающие женственность, привлекательность форм и линий. Одни предлагают женщинам мира открытую, другие — закрытую сексуальность в одежде.

Всегда пользуются спросом простые, легкие, ненавязчивые образы, которые, тем не менее, не лишены определенной сексуальности. Той, что не бросается в глаза, а сдержано и гордо дает о себе знать сквозь порой наглухо закрытый ворот или свободный крой. Длинные женственные платья, выполненные в одном тоне – это подчеркнутая сексуальность без отвлечения внимания на принты.

"Что в итоге сделает Ваш образ пикантным, как выглядеть соблазнительно? Возможно, это будет платье с открытой спиной или глубоким декольте. Может быть, Вы просто дополните свой строгий костюм обувью на шпильках или каблуках и также достигните цели", – рассказала дизайнер.

"Стремясь к откровенности стиля, привлекательности образа, выбирайте детали так, чтобы не получить в итоге вульгарности. Не используйте сразу несколько элементов, несущих в себе эротизм. Как правило, достаточно будет одного. Сексуальность – это и культура поведения, жесты, а также внутренняя составляющая каждой женщины. Благородство и соблазнение в одном образе могут свести мужчину с ума! Только поистине умная и страстная девушка может подчеркнуть нужные качества очень умело и без "крика", – заключила Павлова.

