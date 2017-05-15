Московские отели "нарисовали" себе лишние звезды

Департамент спорта и туризма Москвы провел онлайн-проверку нескольких сотен столичных отелей и хостелов. В результате этой проверки выяснилось, что около 100 московских гостиниц завышают свою категорию в системах бронирования.

Как сообщает портал правительства Москвы, в настоящее время большая часть отелей уже исправила информацию о себе на официальных порталах. Как рассказал руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, всего было проверено более двух десятков онлайн-ресурсов, включая booking.com, hrs.com, travel.ru, ostrovok.ru и другие.

"Сайты бронирования, по сути, гигантская живая доска объявлений. Информация там обновляется регулярно. Каждый день сотрудники проверяют несколько десятков гостиниц, которые публикуют о себе информацию в системах бронирования", – пояснил Николай. К слову, чаще всего свою категорию завышали отели без звезд. Глава департамента добавил, что руководство гостиниц, как правило, делает это непреднамеренно.



В случае, если информация на онлайн-порталах не будет в кратчайшие сроки обновлена, то информация будет передана в Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве. Однако большинство гостиниц исправляют досадное недоразумение вскоре после звонка или письменного обращения от сотрудников Департамента.

На сегодняшний день категория "без звезд" присвоена 551 столичному отелю. С 1 января 2017 года руководство гостиниц, которые еще не прошли процедуру обязательной классификации, привлекается к административной ответственности.



