Жена Шнурова накормила питерцев "кашей из топора"

Сегодня можно уже вполне определенно утверждать, что современная русская кухня стала трендом. Об этом говорит хотя бы тот факт, что именно она представлена в лучших ресторанах Москвы и Петербурга. В столице к числу таковых относятся, например, "Белый кролик", Twins Garden, "Селфи" и "Белуга". А в городе на Неве безусловное лидерство принадлежит "КоКоКо".



Речь идет о ресторане Матильды Шнуровой, успешной и самодостаточной бизнес-вумен, которую нисколько не затмила популярность ее мужа-музыканта Сергея (Шнура). В декабре семейный проект Шнуровых отметил свое пятилетие.

Два года назад ресторан "КоКоКо" сменил прописку и переехал на первый этаж отеля W, расположенный по соседству с Исаакиевским собором. Обычно такая перемена локации ничем хорошим не заканчиваются. В России рестораны при отелях стабильно не пользуются популярностью, и подобное соседство довольно быстро "убивает" самобытный проект. Но "КоКоКо" стал счастливым исключением. Он не только не "потерялся" на гастрономической карте Северной Пальмиры, но продолжает оставаться очень важной точкой притяжения гурманов – и местных, и приезжих. Это происходит во многом благодаря таланту Игоря Гришечкина, шеф-повара заведения.

Амплуа Гришечкина – современная русская кухня с опорой на региональные фермерские продукты, которыми богата Ленинградская область в данное время года. Он опирается на национальные гастрономические традиции, но смело их комбинирует и переосмысливает в контексте современных технологий.

В результате гости могут отведать, например, костный мозг с маринованными овощами и икрой сельди, "КимЩи" из квашеной капусты, перепелку, фаршированную печеным картофелем и белыми грибами или ставшую уже знаменитой в городе на Неве "Кашу из топора". Гришечкин делает ее из зеленой гречки с белыми грибами и томлеными говяжьими щечками. "Топор" тоже идет в дело – его "наконечник" из сливочного масла непременно надо растопить в блюде.

Основное меню постоянно обновляется, блюда совершенствуются, но некоторые позиции неизменно остаются на своих местах. Помимо "Каши из топора", на протяжении нескольких лет популярность сохраняют и печеная свекла с муссом из адыгейского сыра, и оригинальный десерт "Кококорн".

Шеф-повар внимателен к деталям и даже самые простые блюда доводит до уровня маленького произведения кулинарного искусства. Например, обычное сало он подает в виде строганины в сопровождении серии разнообразных соусов. А капусту на гарнир обжаривает на гриле и сервирует с соусом BBQ.

Средний счет – 2500 рублей.