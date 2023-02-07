Сказ о том, как Чебурашка 7 миллиардов рублей в прокате собрал, а Том Круз хотел слетать в космос, да так и не сумел

Спешите в кинотеатр.

Российский фильм "Чебурашка" побил все возможные рекорды в кинопрокате! Давайте разбираться, как получился лучший фильм года и почему его надо обязательно посмотреть в кинотеатрах.

Спешите видеть

Российская картина уже сейчас собрала больше 6 миллиардов рублей (это, к слову, больше, чем получает господдержки вся наша отечественная киноиндустрия в год) и имеет все шансы собрать не менее 7 миллиардов. Кстати, это и есть потенциал нашего отечественного кино. Такую кассу в обозримой перспективе (благодаря уходу с нашего рынка Голливуда) сможет собирать каждый российский фильм. Так что, если Вы хотите заработать — срочно инвестируйте деньги в российское кино и станете миллионером.

Для владельцев российских кинотеатров, кажется, уже наступила эпоха счастья — они получили наконец-то сильные кассовые российские фильмы. Голливудские фильмы в наших кинотеатрах, кстати, тоже крутят, но зарабатывают на них отечественные короткометражки. Только ли все дело здесь в новогодних праздниках или может быть на наших киноэкранах всё же появились качественные кинофильмы?

Эрнст может ошибаться

Новый год — известное время для кинопроката, в это время фильмы всегда снимают самую большую кассу. Именно поэтому наши кинопроизводители всегда дрались с Голливудом за эти даты. Помнится, что даже где-то в 2020 году на заседании Фонда Кино Константин Эрнст и другие кинопродюсеры в один голос говорили, что на январь 2023 года нельзя ставить никакую премьеру, потому что в это время выйдет "Аватар-2" и заберет все деньги. Но, как мы видим, "Аватара-2" в российском кинопрокате нет (по крайней мере в легальном), а все деньги забрал российский фильм. Так что и Константин Эрнст может ошибаться. Кстати, на том же заседании Фонда кино гендиректор Первого канала мощно критиковал проект "Мира" продюсера Рубена Дишдишяна, говоря, что фильм не будут смотреть, так как "страшненького в жизни хватает". И, кстати, не дал денег кинопроекту, заблокировал его в Совете Фонда кино. А сейчас эта картина стала одной из самых успешных, собрала более 200 миллионов рублей (что случается далеко не с каждым российским фильмом) и продолжает собирать кассу, что на фоне успехов "Чебурашки", конечно же, выглядит менее ярко, однако этот успех тоже жизненно необходим сегодня кинотеатрам, многие которых совсем недавно были почти грани банкротства из-за безответственной политики голливудских компаний, перед которыми, кстати, как раз всегда преклонялся Константин Эрнст. Так что не знаю, как насчет "страшненького", но кинокартина "Мира" получилась очень красивой. Да еще и с прекрасными актерами! Снова ошибся, Константин Львович, снова! Что-то очень часто стал ошибаться, слишком часто.

Что же касается "Чебурашки", то это действительно очень хороший, очень трогательный, добрый фильм. И все актеры здесь как будто на своем месте — Сергей Гармаш вылитый крокодил Гена (и Артем Быстров, который играет его в молодости, очень на него похож), а Елена Яковлева — прекрасная Шапокляк. Чудесный актерский ансамбль, жемчужиной которого, конечно же, стала Ольга Кузьмина, которая не только озвучивает Чебурашку, но и играет всю его мимику и движения. Большой удачей такой выбор актеров стал для режиссера картины Дмитрия Дьяченко (ученика, кстати, Николая Бурляева, нашего сегодняшнего депутата). Фильм действительно позволяет окунуться в детство, поплакать вместе со всем залом. Большая удача, что для детей появились сейчас такие замечательные фильмы, которые учат любить, не предавать и уметь прощать, да и взрослым лишний раз напомнить об этом не помешает. В общем, этот фильм однозначно надо рекомендовать к просмотру всем.

Сам Чебурашка получился классным, милым и очаровательным. Во-первых, над ним очень серьезно работали и действительно старались. Если помните, когда прошлым летом Союзмультфильм впервые выпустил трейлер кинокартины, он сразу же получил множество критических замечаний от публики — что, дескать, Чебурашка получился какой-то злой, страшный и прочая, и прочая, и что дети его обязательно испугаются. Так вот, с тех пор Чебурашка был полностью перерисован — фактически заново. И сейчас это не просто симпатичное существо, а самое настоящее милое, пушистое и влюбляющее в себя счастье, которое вполне может дать генеральное сражение всем самым хитовым голливудским мультфильмам, нарисованным даже в лучшие годы "Диснея". Собственно, на это фильм и был рассчитан — никто не знал, что Голливуд уйдет с рынка конкуренции. Сегодня "Дисней" очень сильно сдал в качестве, а вот отечественная кинематография, напротив, набирает обороты.

Вот только одного "Чебурашки" для восстановления кинематографии явно не хватит. Не может долго протянуть ситуация, когда большая премьера происходит раз в год. Мы делаем один большой фильм раз в год, словно атомную подводную лодку, чтобы потом им можно было гордиться. Министерство культуры финансирует не более 70 фильмов в год. Это трудно назвать кинематографией. Большая премьера должна быть в кинотеатрах каждую неделю. Для этого необходимо резко увеличить финансирование производства отечественной кинематографии до 300-400 фильмов в год.

Шел смотреть он Гарри Пиля, а попал на Дьяволят

Голливудские фильмы, даже после полного ухода из России Голливуда, наши кинотеатры, кстати, тоже показывают (тот же самый "Аватар-2"), но нелегально. Для этого применен старый советский метод — "Шел смотреть он Гарри Пиля, а попал на Дьяволят". Суть придумки сводится к тому, что зритель когда-то шел смотреть иностранный фильм, а попадал на наш, российский (советский). В 1920-е годы даже на карикатурах в газетах изображали зрителя, который ходил в кинотеатр смотреть на трюки Гарри Пиля (фильмы с участием известного немецкого актера, о популярности которого писал даже в своих стихах Владимир Маяковский), а попадал на "Дьяволят" (советский хит этой эпохи — приключенческий фильм "Красные дьяволята" режиссера Ивана Перестиани). То есть на афише было одно название, а в кинозале совсем другое. То, что придумали наши киносети с так называемым "кинопродуктом" или "предсеансовым обслуживанием" вполне укладывается в эту концепцию и, кстати сказать, совсем не так плохо. Я бы даже посоветовал нашему Министерству культуры РФ совсем ничего не предпринимать в этом отношении, а оставить все как есть. Дело в том, что когда кинотеатры продают билеты на российскую короткометражку, а показывают голливудский фильм, они и сами зарабатывают таким образом, и позволяют заработать молодым российским студиям, предоставляющим им короткометражки. Молодые российские студии смогут заработать на этом и снять большое кино, которое в свою очередь снова поставят в российские кинотеатры и тем самым снова дадут им заработать. Это гораздо лучше, чем кормить и без того богатый иностранный кинорынок. Так что, наверное, в этом и есть будущий образ российского кинопроката. Например, в первый месяц 2023 года в пятерку лидеров кинопроката пробилась короткометражка "Три добрых дела" (более 300 млн рублей сборов в кинопрокате). Именно под ее видом кинотеатры продают билеты на американскую картину "Аватар-2". Так все и нужно оставить. Не нужно проводить в кинотеатрах никаких уроков по литературе или по патриотическому воспитанию. Нужно использовать кинотеатр по назначению. "Невидимая рука рынка" в очередной раз все расставила на свои места.

"Вызов" будущему? Сколько соберет первое космическое кино?

На этот год у кинотеатров большие планы. Совсем скоро в кинопрокат выйдет первый фильм в мире, снятый в космосе, — кинокартина "Вызов" Первого канала, которому завидовали даже в Голливуде, по крайней мере Том Круз отчетливо сказал, что "на его месте должен был быть я". Ну что ж, как говорится, "напьешься — …", ой, нет… Это не отсюда. Так вот этот наш прогрессивный фильм, несмотря на свое новаторство, оказался в сложной ситуации. Потому что бороться за звание самого кассового фильма в российской истории ему уже придется не с кинокартиной "Холоп" (самого же Клима Шипенко, который является и режиссером фильма "Вызов"), а уже с кинокартиной "Чебурашка", сумма сборов которой неумолимо приближается к 7 миллиардам рублей, и, судя по всему, останавливаться не собирается. Покажется ли красавица Пересильд в космосе настолько интересной нашему зрителю, что он станет ходить на нее больше, чем на Чебурашку — скоро увидим.

Омрачает эту чудесную киноисторию лишь то, что идея снимать фильм в космосе появилась первой вовсе не у Константина Эрнста, а он об этом не просто молчит, но и принципиально не хочет вспоминать. Еще в 1990-е годы наш выдающийся отечественный кинорежиссер Юрий Кара (автор "Воров в законе" и "Завтра была война") собирался снимать первым в мире фильм в космосе по роману Чингиза Айтматова "Тавро Кассандры". На роль не только пробовались, но и проходили полноценную подготовку в Центре подготовки космонавтов Ольга Кабо, Наталья Громушкина, Владимир Стеклов и даже певец Валерий Леонтьев. И только лишь по причине жадности тогдашнего руководства Роскосмоса картина не состоялась, поскольку от режиссера потребовали несколько миллионов долларов за пуск ракеты, а денег у нашего кинематографиста, конечно же, не было. Сегодня руководству Первого канала вместе с недавним гендиректором корпорации Роскосмос Дмитрием Рогозиным удалось убедить совет директоров госкорпорации, состоящий из многих заслуженных космонавтов, в необходимости потратить государственные деньги на эту затею и перекроить в связи с этим обычное расписание запусков ракет. Это позволяет Константину Эрнсту откровенно смеяться (это не фигура речи) над многими выдающимися режиссерами нашей эпохи — дескать, они не смогли найти денег, а я нашел. И можно даже не указывать имена первопроходцев в титрах. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Не исключено, что в положении просящего деньги может скоро оказаться и сам Константин Эрнст. По крайней мере, мировая кинематографическая практика показывает, что позиция, которую он занял, добра не принесет.

Кстати, на наш запрос о прокатном удостоверении сериала "Монастырь", который мы писали в Администрацию Президента РФ, пришел ответ, о чем мы, как и обещали, вам сообщаем. Там очень много размытых формулировок, но суть сводится к следующему — раз фильм появился в цифровом прокате раньше, чем были поданы документы в Министерство культуры РФ на получение прокатного удостоверения для него, то и обсуждать здесь нечего. Ну и слава Богу! Теперь поклонники сериала могут вздохнуть спокойно. Поздравляем всех, кто всерьез переживал. Будем держать вас и дальше в курсе новостей мира кино.