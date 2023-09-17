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Собянин: Летевшие на Москву беспилотники уничтожены системой ПВО

Собянин: Летевшие на Москву беспилотники уничтожены системой ПВО
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Пострадавших и разрушений нет.

В Московской области в ночь на воскресенье сбиты два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Беспилотники сбили силами противовоздушной оборон в городском округе Истра и Раменском районе. На месте работают специалисты экстренных служб.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет.

В ночь на 5 сентября беспилотники были уничтожены в Калужской области и Истринском районе. В результате падения дрона пострадал бытовой объект.

17 сентября 2023, 08:26
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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