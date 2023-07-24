Популярная певица восхитилась силой духа пережившего ампутации Костомарова: Большой мотиватор

Певица LYUDMI поделилась мыслями по поводу ситуации со здоровьем Романа Костомарова.

"Я наблюдаю за безграничной силой духа Романа Костомарова. Сразу становится стыдно когда на какие-то свои дела находил отговорки: будь то спорт или другие проявления силы воли", – говорит LYUDMI.

По словам артистки, популярность имеет две стороны, но в ситуации со спортсменом она сыграла на руку, так как он получил большую поддержку поклонников и просто неравнодушных.

"В случае с Романом Костомаровым популярность – это вообще настоящая панацея. Думаю, для него поддержка со стороны огромнейшего количества людей – это еще больший мотиватор. Конечно, он и сам силен, но когда в тебя верят становишься вдвойне сильнее", – отметила LYUDMI.

При этом, отметила популярная певица, со славой каждый поступает по-разному.

"Кто-то в погоне за хайпом теряет себя и спустя какое-то время жалеет, а кто-то вершит хорошие дела, как Роман: во-первых, воодушевляя тех, кто тоже попал в сложную жизненную ситуацию, а во-вторых, мотивируя всех остальных отставить оправдания", – поделилась артистка.

Напомним, в начале года спортсмен попал в больницу с пневмонией. Организм фигуриста не справлялся, и в итоге начался некроз тканей. Врачам пришлось ампутировать Костомарову стопы и кисти. Сейчас Роман проходит реабилитацию, учится заново ходить и жить с протезами.