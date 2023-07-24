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Популярная певица восхитилась силой духа пережившего ампутации Костомарова: Большой мотиватор

Популярная певица восхитилась силой духа пережившего ампутации Костомарова: Большой мотиватор
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Певица LYUDMI поделилась мыслями по поводу ситуации со здоровьем Романа Костомарова.

"Я наблюдаю за безграничной силой духа Романа Костомарова. Сразу становится стыдно когда на какие-то свои дела находил отговорки: будь то спорт или другие проявления силы воли", – говорит LYUDMI.

По словам артистки, популярность имеет две стороны, но в ситуации со спортсменом она сыграла на руку, так как он получил большую поддержку поклонников и просто неравнодушных.

"В случае с Романом Костомаровым популярность – это вообще настоящая панацея. Думаю, для него поддержка со стороны огромнейшего количества людей – это еще больший мотиватор. Конечно, он и сам силен, но когда в тебя верят становишься вдвойне сильнее", – отметила LYUDMI.

Фото: личный архив LYUDMI

При этом, отметила популярная певица, со славой каждый поступает по-разному.

"Кто-то в погоне за хайпом теряет себя и спустя какое-то время жалеет, а кто-то вершит хорошие дела, как Роман: во-первых, воодушевляя тех, кто тоже попал в сложную жизненную ситуацию, а во-вторых, мотивируя всех остальных отставить оправдания", – поделилась артистка.

Напомним, в начале года спортсмен попал в больницу с пневмонией. Организм фигуриста не справлялся, и в итоге начался некроз тканей. Врачам пришлось ампутировать Костомарову стопы и кисти. Сейчас Роман проходит реабилитацию, учится заново ходить и жить с протезами.
24 июля 2023, 11:14
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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