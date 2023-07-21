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Пятница 21 июля

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Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки

Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки
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Спортсмен несколько месяцев назад пережил ампутацию ступней и кистей.

Почти полгода россияне переживали за судьбу прославленного спортсмена. В начале января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией, подключили к ИВЛ, но его организм не справлялся. На фоне болезни у спортсмена развился некроз тканей, и хирургам пришлось убрать отмершую ткань.

Семья не высказывалась по поводу лечения Костомарова, отмечая, что он сам все расскажет, если захочет, после выздоровления. В мае фигурист наконец вышел на связь с поклонниками, опубликовав снимок из больницы и поблагодарив за поддержку.

Постепенно Роман Костомаров начал возвращаться в публичное пространство. Теперь в личном блоге спортсмен показывает, как проходит его восстановление. Несмотря на то что совсем недавно олимпийский чемпион пережил ампутацию конечностей, он вернулся и к тренировкам.

Сейчас Костомаров учится заново жить и передвигаться на протезах. Для этого спортсмен занимается с врачами. В личном блоге он опубликовал видео, на котором тренируется держать равновесие. Во время занятия Костомаров передвигается по брусьям, а затем спускается на пол.

"Не ищу легких путей. Но ищу баланс даже в нынешней ситуации!" – цитирует спортсмена ОСН.

На днях Роман Костомаров опубликовал видео из дома. Он поделился, что привыкает к новой реальности.

21 июля 2023, 10:59
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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