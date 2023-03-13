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Понедельник 13 марта

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"Обман с госизменой": в России появился новый вид мошенничества

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Мошенники действуют хитро.

На сайте Сбербанка появилось предупреждение об участившихся аферах — выявлен новый вид мошенничества по телефону. "Злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ", — объясняет представитель финорганизации.

Как передает сайт "Вести Подмосковья", преступники угрожают жертве тюремным заключением по уголовной статье. Путем психологического давления они заставляют перевести деньги или открыть кредит.

Во время телефонного разговора мошенники выдают себя за полицейских или сотрудников ФСБ, уточняет Царьград. Мошенники обманом убеждают потенциальную жертву, что кто-то из сотрудников банка ее подставил и отправил от ее лица денежные средства в обход законодательства.

13 марта 2023, 17:40
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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