В Африке восьмерых женщин сожгли заживо за занятия магией

В Демократической Республике Конго местные жители заживо сожгли восьмерых женщин. Палачи считали, что они тайно занимались колдовством.
Жертв казнили на костре. Зарубежные СМИ предполагают, что о занятиях магией население узнает от так называемых "колдунов". Журналисты отмечают, что с за последние четыре месяца в колдовстве обвинили более 300 женщин, при этом найти линчевателей зачастую невозможно, так как их "покрывают" лидеры общин, пишет Vse42.ru.
Популярные темы форума
Боюсь рожать а муж требует
Первая любовь
Как отучить сына курить?
гороскоп
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА
Продвижение Инстаграм!