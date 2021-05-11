Стрельба в казанской школе Бузова попала в больницу Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Вторник
11 мая
Лента новостей
13:50
"Утечка информации": появились данные об операции у Топалова
13:47
Волочкова показала лицо таинственного возлюбленного
13:38
Певица Слава в коротком платье возбудила россиян
13:35
Считал себя равным богу: что известно об устроившем стрельбу в казанской школе
13:33
Во всех школах Казани отменили занятия после стрельбы
13:28
СМИ: Число погибших из-за стрельбы в казанской школе выросло до десяти
13:21
"Нельзя быть красивой после 40": Водонаева набросилась на россиянок
13:19
"Беннифер возвращаются!" Лопес утерла нос изменщику Родригесу
13:18
Почерневшая Литвинова превратилась в старушку
13:10
"Морщины убрал, живот втянул": раскрыт секрет молодости Кудрявцевой
13:09
Заговорившая о финансовых проблемах Порошина показала редкие кадры с детьми
13:02
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе
12:55
"Здравствуй, обновленная": Подольская лишилась волос после родов
12:32
Никого не стесняются: Карпович отправилась за Прилучным в Казань
12:29
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе
12:16
"Директор начал орать "Закрываем двери!": Ученик откровенно о стрельбе в казанской школе
12:10
Скучающая дома молодая жена Петросяна бросилась писать Нагиеву
12:09
"Жить по чужим законам не хочу": жесткая Лазарева врезала Шацу
12:06
"Роскошное тело": Собчак прилюдно обласкала длинноногую красотку
11:27
"Совершал попытку суицида": отказавшийся от родственников Хазанов заговорил о личном
11:23
СМИ: Пособника казанских стрелков задержали
11:21
Проматывает наворованное: как живет бросивший беременную Мерьем Узерли жених
11:08
В России за сутки выявили более 8 тысяч случаев заражения COVID-19
11:05
Дым и бегущие дети: жуткие кадры стрельбы в школе в Казани
11:03
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
11:01
Второго стрелявшего в казанской школе ликвидировали
10:50
Стрелявший в казанской школе сообщил о бомбе
10:42
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
10:28
Взрыв и стрельба в школе в Казани: детей срочно эвакуируют
10:25
"Юмор слабенький": Урганту пригрозили закрытием шоу
10:24
Декрет Лукашенко о передаче власти назвали "шагом к тотальной делегитимизации режима"
10:15
"Лучший союз": появились данные о связи двух участников шоу "Маска"
09:51
"Страшновато": Дима Билан рассказал о переломе и операции
09:29
"Бороться бесполезно": возмущенная Собчак взвыла после секс-скандала
09:23
Немецкий журналист Ваннер назвал "сильнейший аргумент" Путина: Президент готов его использовать
09:10
"Из детей известных музыкантов часто получается позорище": Башмет о нелегкой судьбе наследников
09:10
"А где страдающие фото?": Бузову заподозрили во лжи о тяжелой операции из-за странного поведения
08:40
"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке
07:42
Сдавший Траволта обратился к покойной жене: народ в истерике
06:23
Заплаканная певица Слава всполошила народ известием
04:35
Интимное фото Ковальчук взбудоражило россиян
02:24
Молодая жена Петросяна раскрыла секрет успеха: "Необходимо давать"
00:34
"Детей не жалко?": Джиган и Самойлова подвергли себя смертельной опасности
22:16
Шок и ужас: Ким Кардашьян потеряла палец
21:27
Лавров мастерски переигрывает западных коллег – американский аналитик Роган
20:08
Матери Тимати стало плохо из-за происходящего с детьми
17:58
Возбужденная клиентка полезла в интимные места Сафронова: Ниже живота
17:57
Водонаева захотела сниматься в непристойных видео ради денег
17:51
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
17:45
Звезду "Перевала Дятлова" обокрали в общественном месте
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Выписанную из больницы Бузову больно укололи: Нас ждет репортаж с унитаза
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
"Он потерял жену, я – мужа": Раскрыта тайна семьи Королевой
65-летняя Долина в мини-платье спела про войну: Собачий холод
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Происшествия
Считал себя равным богу: что известно об устроившем стрельбу в казанской школе

Считал себя равным богу: что известно об устроившем стрельбу в казанской школе

Утром 11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. Появились первые данные о нападавшем.
прочитано 423 раза

За несколько дней до трагедии молодой человек завел собственный телеграм-канал, где опубликовал несколько жутких записей. Как оказалось, он считал себя равным богу, а всех других людей называл своими рабами. "Вы должны делать абсолютно все, что я захочу", – заявил 19-летний юноша.

ПО ТЕМЕ

В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе

Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе

Как выяснили журналисты, устроивший стрельбу изучал программирование на четвертом курсе колледжа "ТИСБИ". Молодой человек был отчислен в этом году из-за академических задолженностей. Знакомые описывали его как тихого и неконфликтного студента, передает РБК.

Задержанному юноше проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Как пояснил адвокат Владимир Неупокоев, следователи выяснят, отдавал ли молодой человек отчет своим действиям. Если окажется, что нет, тогда он сможет избежать уголовной ответственности, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате нападения на школу погибли учительница и семь детей. Еще двадцать человек получили ранения. Злоумышленника оперативно задержали. При юноше было официально зарегистрированное оружие, по предварительным данным, он получил его совсем недавно – в апреле.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что в учебном заведении не было охраны. В здании была установлена тревожная кнопка. Первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, уточняет телеканал "360".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Автор: 11 мая 2021, 13:35 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дым и бегущие дети: жуткие кадры стрельбы в школе в Казани

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Морщины убрал, живот втянул": раскрыт секрет молодости Кудрявцевой

Она не любит фотографироваться
Шоу-бизнес

"Совершал попытку суицида": отказавшийся от родственников Хазанов заговорил о личном

Актер разочарован
Шоу-бизнес

"Жить по чужим законам не хочу": жесткая Лазарева врезала Шацу

Она не одобряет выбор мужа
Шоу-бизнес

"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке

Он потерял контроль над собой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+